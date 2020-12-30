Разновидности дисков для транспортного средства и их особенности

Со временем детали транспортного средства выходят из строя. Из-за этого, часто ухудшается качество езды, при этом есть вероятность ДТП.

Со временем детали транспортного средства выходят из строя. Из-за этого, часто ухудшается качество езды, при этом есть вероятность ДТП. Изнашиванию подвержены и заводские диски, которые со временем могут потерять свои свойства. Для того чтобы правильно подобрать новые диски, необходимо учитывать некоторые характеристики при покупке.

Разновидности дисков для автомобиля

Колесные диски сейчас разделяют на три основные категории:

Литые. Одна из самых популярных и востребованных разновидностей, изготовленная путем литья в заранее подготовленную матрицу. Обычно для производства таких конструкций используют легкие сплавы, такие как алюминий. Для улучшения свойств, изделие дополнительно покрывают лаком. К основным преимуществам литых колес относят: прочность, надежность, устойчивость к коррозиям, огромное разнообразие дизайнов и пр. К их недостаткам стоит отнести: проблематичность ремонта и дорогую стоимость. Штампованные. Одна из самых бюджетных и популярных разновидностей. Такие изделия изготавливаются путем штамповки стали и дальнейшего их соединения. Для дополнительно защиты дисков, их покрывают специально эмалью, что предотвращает негативное воздействие агрессивных сред. Основные преимущества штампованных дисков: ремонтнопригодность, надежность, прочность и дешевизна. Среди недостатков выделяют: огромный вес, ограниченное количество дизайнов. Кованные. Это изделие изготовлено из алюминиевых сплавов, путем штамповки и последующей обработки. К преимуществам этой разновидности относят: легкость, прочность, надежность и внешняя привлекательность. Основной недостаток кованных дисков – высокая стоимость. Эту конструкцию часто подбирают те автовладельцы, кто хочет приобрести качественные изделия с хорошими эксплуатационными свойствами, при этом готов за это платить крупные денежные суммы.

Выбирая подходящую разновидность дисков, опираться необходимо на бюджет и основные требования. Важную роль при этом играет разболтовка. Узнать больше об этом параметре можно на сайте: https://fastmb.ru/.