У Бузовой анорексия? Фанаты забили тревогу после свежего фото певицы с Мальдив

Пользователи сети отметили, что худоба не идет Ольге

Снимки 34-летней артистки Ольги Бузовой всегда приходятся фанатам по душе. Однако новое фото, сделанное на Мальдивах, заставило пользователей сети обсуждать внешность звезды. Оказалось, что Бузова сильно исхудала. Многим это не понравилось.

Фанаты знают, что Ольга Бузова – девушка трудолюбивая и целеустремленная. Звезда не скрывает, что эти качества она приобрела еще в детстве, так как мама многого от нее требовала. И это принесло свои плоды, ведь сейчас Бузова – одна из главных персон отечественного шоу-бизнеса. У звезды довольно плотный график, который не позволяет ей расслабляться.

Закончив съемки в предновогодних мероприятиях и дождавшись объявления результатов шоу «Ледниковый период», Бузова решила наконец-то отдохнуть. Звезда выбрала для отпуска райский курорт на Мальдивах, куда улетела вместе с Давидом Манукяном. Здесь же звезда будет встречать и Новый год. Ольга уже поделилась первыми кадрами из отпуска.

Сначала звезда сфотографировалась в аэропорту, а затем выложила кадры того, как заселялась в отель. При этом внешний вид Бузовой обеспокоил фанатов. Им не понравился ни ее новый имидж, ни излишняя худоба. Перед самым отлетом из Москвы звезда сделала себе афрокосички, за что ее раскритиковали поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Звезда позировала на выходе из самолета. Бузова надела короткий черный топ и шорты. Наряд оголил стройные ноги, плоский живот и ребра певицы. Фолловеры забили тревогу.

«Олечка, извините, вам срочно нужно начинать кушать», «Худая слишком», «Блин, тебе не идут эти ужасные косички», «Оля, почему такая худышка?», «Олечка похудела, Вам не идёт, поправляйтесь давайте», «Господи, скелет какой-то бледный», — отмечают пользователи сети.

Пользователи сети отметили, что худоба не идет Ольге. Некоторые посоветовали звезде больше есть, а также избавиться от афрокосичек. Хотя нашлись у девушки и защитники. Они писали, что Ольга заслужила отдых. Звезде пожелали хорошо провести время на Мальдивах.

К слову, многие отметили, что сейчас на курорте вместе со своей семьей отдыхает и бывший супруг Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов. Кое-кто из поклонников пошутил, что Дава и Ольга будут встречать Новый год вместе с Тарасовым и Костенко.

Источник: kleo.ru