Прекратит поставки автомобилей на российский рынок в 2022 году Honda

Принятое решение продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности.

Принятое решение продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса

Российская "дочка" Honda - "Хонда Мотор Рус" в течение 2022 года прекратит поставки новых автомобилей в Россию, говорится в сообщении компании.

"Хонда Мотор Рус" - дочерняя компания Honda Motor Co., объявляет о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на территории Российской Федерации в течение 2022 года. Принятое решение продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности", - говорится в заявлении.

Источник: ТАСС