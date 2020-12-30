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Прекратит поставки автомобилей на российский рынок в 2022 году Honda

16:18 30.12.2020 Фото: EPA-EFE/NEIL HALL
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Принятое решение продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности.

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Принятое решение продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса

Российская "дочка" Honda - "Хонда Мотор Рус" в течение 2022 года прекратит поставки новых автомобилей в Россию, говорится в сообщении компании.

"Хонда Мотор Рус" - дочерняя компания Honda Motor Co., объявляет о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на территории Российской Федерации в течение 2022 года. Принятое решение продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности", - говорится в заявлении.

Источник: ТАСС

новые автомобили поставки хонда
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