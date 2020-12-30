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Уснул во время онлайн-совещания чиновник в Ростовской области

16:15 30.12.2020 Фото: телеграм
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А может, и не уснул.

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Чиновник уснул на совещании

"Человек мог отвлечься, опустить глаза вниз. Почему сразу говорят, что он спит? На таких совещаниях руководители не спят. Тем более руководители уровня Николая Валентиновича."

Начальник административной инспекции Ростовской области Николай Копичка уснул во время совещания регионального штаба по короне. А может, и не уснул.

Тут зависит от того, кому вы верите. Глазам или официальным ответам чиновников. В пресс-службе замгубернатора Сорокина нам, например, сказали, что человек просто прикрыл глаза.

Источник: телеграм

совещание уснул чиновник уснул
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От редакции

Что думаете?

Аноним, 30 декабря 2020 16:20
С открытыми глазами спят только солдаты на посту.
Аноним, 30 декабря 2020 16:33
устал

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