Завели 16 уголовных дел о насилии над детьми на священника в Еврейской АО

Работу с послушниками Абрамов вёл очень давно — некоторые эпизоды датированы 2007 годом, а один случай даже произошёл в Китае, куда Абрамов выезжал с детьми.

Пострадавшие — 14 мальчиков-подростков, от 12 до 16 лет

На настоятеля храма святого пророка Ильи в Еврейской автономной области возбудили 16 уголовных дел о растлении мальчиков. По версии следствия, насиловать детей священнослужителю помогал его помощник-звонарь.

39-летнего Юрия Абрамова и 26-летнего Сергея Мооса из села Амурзет на границе России и Китая задержали ещё в конце прошлого года. Всё это время следователи собирали воедино картину их преступлений и вот, под конец 2020, на Абрамова и Мооса совместно возбудили почти 20 уголовок.

Пострадавшие — 14 мальчиков-подростков, от 12 до 16 лет. Работу с послушниками Абрамов вёл очень давно — некоторые эпизоды датированы 2007 годом, а один случай даже произошёл в Китае, куда Абрамов выезжал с детьми.

Источник: телеграм