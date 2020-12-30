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Спецавтомобиль для пожилых и людей с инвалидностью появился в Бердске

16:54 30.12.2020 Фото: Администрация Бердска
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Для создания системы долговременного ухода министерство труда и социального развития Новосибирской области приобрело 41 специализированный автомобиль для перевозки маломобильных граждан.

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Специальный автомобиль будет использовать Комплексный центр социального обслуживания населения

Новосибирская область вошла в число пилотов по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография на 2020-2022 года». Для создания системы долговременного ухода министерство труда и социального развития Новосибирской области приобрело 41 специализированный автомобиль для перевозки маломобильных граждан. 1 автомобиль для перевозки пожилых граждан и людей с инвалидностью был передан городу Бердск.

Специальный автомобиль будет использовать Комплексный центр социального обслуживания населения города Бердска с целью доставки маломобильных граждан в отделения дневного пребывания при учреждениях социального обслуживания и медицинские центры.

Источник: Администрация Бердска

автомобиль маломобильные граждане спецавтомобиль
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