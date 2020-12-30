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"Навещает мама": о здоровье девочки, которую медсестра таскала за волосы, рассказала Кузнецова

17:12 30.12.2020 Фото: стоп кадр с видео
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Днем 4 ноября подозреваемая, наблюдая за тем, как девочка не спит во время тихого часа и ходит по палате, схватила ее за волосы, подняла и с силой кинула на кровать.

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Девочку, с которой жестоко обращались в туберкулёзной больнице, теперь регулярно навещает мама

Девочку из Новосибирска, которую медсестра била по лицу и таскала за волосы, выпишут из детской туберкулезной больницы предварительно в феврале, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

"Хорошие новости из Новосибирска. Девочку, с которой жестоко обращались в туберкулёзной больнице, теперь регулярно навещает мама, приносит передачи для дочери. Выписать девочку, по предварительным данным, должны в феврале следующего года", - написала Кузнецова в Instagram.

Как писал Курьер.Среда.Бердск 2 ноября 35-летняя медсестра находилась в палате с трехлетней девочкой. Ребенок проснулся и встал с кровати до подъема. Медсестра посчитала, что он нарушает установленный распорядок дня и ударила ребенка по лицу. Днем 4 ноября подозреваемая, наблюдая за тем, как девочка не спит во время тихого часа и ходит по палате, схватила ее за волосы, подняла и с силой кинула на кровать.

В ходе следствия и в суде подсудимая признала свою вину, принесла извинения и раскаялась в своем поступке. Мировой суд в Новосибирске приговорил ее к году исправительных работ.

Ранее Минздрав Новосибирской области и руководство Новосибирской клинической туберкулезной больницы заявили, что приняли все возможные меры для исключения случаев жестокого обращения с детьми в больнице: увеличен штат нянь, введены должности воспитателей, устанавливаются видеокамеры.

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