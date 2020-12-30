Признал селедку под шубой опасным блюдом диетолог. Что не так с популярным салатом?

Врач отметил, что у селедки под шубой есть противопоказания.

Врач отметил, что у селедки под шубой есть противопоказания

Врач Евгений Арзамасцев предупредил в преддверии Нового года, к каким последствиям может привести употребление любимого салата.

В состав селедки под шубой входит вредный жир, причем содержится он в блюде в большом количестве. Избыток жира может вызвать гастрит, язву и колит.

Чтобы уменьшить опасные последствия, диетолог советует заправлять салат не майонезом, а сметаной, причем нежирной. Кроме того, не нужно пытаться съесть салат за один «присест», пишет «МК в Волгограде» со ссылкой на News.ru.

Врач отметил, что у селедки под шубой есть противопоказания. Ее нельзя есть людям, страдающим болезнями сердца и сосудов. Рыба, которая входит в рецепт салата, провоцирует отеки и гипертонию. Соль, содержащаяся в ней, задерживает жидкость в организме.