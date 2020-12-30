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Поздравил Трампа и Байдена с Новым годом Путин

17:34 30.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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Также Путин выразил уверенность, что Россия и США, выстраивая отношения в духе равноправия и учета интересов друг друга, могли бы многое сделать для укрепления стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях.

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Путин отметил, что уходящий год выдался непростым и принёс немало испытаний

Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом и Рождеством избранного президента США Джо Байдена и действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сообщает пресс-служба Кремля.

В среду российский лидер поздравил с Рождеством и наступающим 2021 годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций.

"В поздравительном послании с Новым годом и Рождеством избранному президенту США Джо Байдену Владимир Путин отметил, что пандемия коронавируса и другие вызовы, с которыми мир столкнулся в уходящем году, подтвердили востребованность широкого международного сотрудничества", - говорится в сообщении.

Также Путин выразил уверенность, что Россия и США, выстраивая отношения в духе равноправия и учета интересов друг друга, могли бы многое сделать для укрепления стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях.

"Российский лидер поздравил президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по случаю рождественских и новогодних праздников и пожелал доброго здоровья, бодрости духа и благополучия ему и его семье, а всем гражданам США – счастья и процветания", - добавляется в сообщении.

Кроме того, Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом Синдзо Абэ, Сильвио Берлускони, Джорджа Буша, Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна и Николя Саркози, сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом ряд бывших глав иностранных государств и правительств, а также политических деятелей, в частности Синдзо Абэ, Сильвио Берлускони, Джорджа Буша, Роберта Кочаряна, Романо Проди, Сержа Саргсяна, Николя Саркози, Франсуа Фийона, Тарью Халонен, Короля Хуана Карлоса I и Герхарда Шрёдера", - говорится в сообщении.

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