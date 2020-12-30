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Продлили молодость: подписал закон о повышении возраста молодежи до 35 лет Путин

17:35 30.12.2020 Фото: Pixabay
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Основные направления реализации молодежной политики будут включать в себя "воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций", поддержку молодых семей, инвалидов и молодых людей в трудной жизненной ситуации, помощь в решении жилищных проблем, предоставление социальных услуг.

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Инициатива носит правоустанавливающий характер в сфере молодежной политики

Президент России Владимир Путин подписал закон о молодежной политике в РФ, который в том числе повышает возраст молодежи до 35 лет включительно. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Инициатива носит правоустанавливающий характер в сфере молодежной политики, создает фундамент для регулирования правоотношений на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Закон призван закрепить единый понятийный аппарат, используемый в сфере молодежной политики, в том числе понятия "молодежь", "молодая семья", "молодежные общественные объединения", "молодой специалист" и другие.

Он также определяет единые возрастные критерии: к молодежи будут относиться россияне от 14 до 35 лет включительно (ранее - только до 30 лет). Благодаря этому больше граждан смогут воспользоваться мерами господдержки, предусмотренными для молодежи, отмечали ранее разработчики инициативы.

Как указано в документе, основные направления реализации молодежной политики будут включать в себя "воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций", поддержку молодых семей, инвалидов и молодых людей в трудной жизненной ситуации, помощь в решении жилищных проблем, предоставление социальных услуг. Отдельное внимание будет уделяться поддержке социально значимых инициатив и молодежного предпринимательства, содействию в трудоустройстве, поддержке талантливых молодых людей, в том числе ученых, образованию молодежи и организации досуга, отдыха, оздоровления и занятий спортом.

35 лет молодежь повышение молодежного возраста
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