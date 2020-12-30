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Расширила ответные санкции против Великобритании Россия

17:37 30.12.2020 Фото: pxhere
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Въезд в Россию запрещен лицам, связанным с нагнетанием антироссийской санкционной активности.

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В МИДе добавили, что въезд в Россию запрещен лицам, связанным с нагнетанием антироссийской санкционной активности

Россия расширяет список граждан Великобритании, которым запрещен въезд на территорию страны. Об этом на своем сайте сообщает в среду, 30 декабря, МИД России.

«Ей было заявлено, что в ответ на неконструктивные и недружественные действия британских властей, связанные с принятием в октябре неприемлемых и необоснованных ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации под предлогом их мнимой причастности к инциденту с А. Навальным, российская сторона, основываясь на принципе взаимности, приняла решение о расширении числа граждан Великобритании, которым закрыт въезд на территорию нашей страны», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МИДе добавили, что въезд в Россию запрещен лицам, связанным с нагнетанием антироссийской санкционной активности. Послу вручили ноту соответствующего содержания.

В октябре Лондон ввел санкции против шести россиян, включая первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и директора ФСБ Александра Бортникова. Среди мер — арест активов и запрет на въезд на территорию Соединенного Королевства.

Тогда же санкции против России из-за инцидента с Навальным ввел и Евросоюз. Кроме индивидуальных санкций ограничения коснулись и Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий, пишет «Газета.ру».

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске, пассажира госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали состояние блогера, родственникам разрешили забрать его на лечение в Германию.

В берлинской клинике Charite, куда доставили Навального, рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, не предоставив никаких доказательств. Взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в организме блогера.

Правительство Германии затем заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов при этом представлено не было. На запросы России Берлин не отреагировал.

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