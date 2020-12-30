Угнал ГАЗель рецидивист в Новосибирске. Его задержали через 30 минут

За рулем находился ранее судимый 37-летний житель Ленинского района

В полицию поступило сообщение от 34-летнего водителя грузового автомобиля об угоне транспортного средства, принадлежащего компании, где он работает, от одного из домов по улице Связистов. В Новосибирске был введен план «Перехват».

В течение 30 минут сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД по камерам видеонаблюдения установили направление движения автомобиля и у дома по 2-му Экскаваторному переулку задержали разыскиваемое транспортное средство. За рулем находился ранее судимый 37-летний житель Ленинского района.

Задержанный был доставлен в отдел полиции № 7 «Ленинский» Управления МВД России по городу Новосибирску для дальнейшего разбирательства. Как выяснили полицейские, подозреваемый совершил угон, воспользовавшись тем, что водитель «ГАЗели» оставил автомобиль открытым с ключом в замке зажигания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и по ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения». Получены признательные показания. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование.

Источник: МВД