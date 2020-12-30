Ситуация с Навальным не вызывает у Путина «никаких чувств», заявил Песков

По словам представителя Кремля, ведомства в установленном порядке докладывают о своей работе президенту, однако о том, чтобы сообщать Путину обо всех следственных действиях против тех или иных граждан, речи идти не может.

О том, чтобы сообщать Путину обо всех следственных действиях против тех или иных граждан, речи идти не может

Ситуация с Алексеем Навальным не вызывает у Владимира Путина никаких чувств, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"У Владимира Путина вызывают чувства задачи, которые стоят перед ним и перед правительством, чувство радости вызывают те вопросы, которые удалось реализовать в уходящем году, и чувство мобилизации вызывают те вопросы, которые еще остро стоят на повестке дня", — добавил он.

По словам представителя Кремля, ведомства в установленном порядке докладывают о своей работе президенту, однако о том, чтобы сообщать Путину обо всех следственных действиях против тех или иных граждан, речи идти не может.

"Вы знаете, Путин не бьется в истерике. Путин готовится к совещанию с премьер-министром и проводит международные телефонные разговоры, поздравляя своих коллег с наступающим Новым годом. Все остальные детали, наверное, лучше спрашивать в Следственном комитете, мы не обладаем этой информацией", — сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова Навального о том, что "Путин, похоже, просто бьется в истерике".

Источник: РИА Новости