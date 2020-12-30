Продукция АО «Искитимцемент» вошла в список Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России»

По итогам Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» «Искитимцемент» удостоен звания дипломанта за выпуск портландцемента со шлаком ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б ДО. Данной марке продукции также присвоен статус «Новинка».

Дипломы были вручены управляющему директору АО «Искитимцемент» Владимиру Скакуну в ходе церемонии награждения финалистов федерального этапа Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России», которая проходила 21 декабря в Новосибирске. В мероприятии приняли участие председатель Региональной комиссии по качеству, руководитель ФБУ «Новосибирский ЦСМ» Ольга Морозова и президент Новосибирской городской торгово-промышленной палаты Юрий Бернадский.

Производство портландцемента со шлаком ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б ДО АО «Искитимцемент» запустило до начала строительного сезона-2020. Бетон для основания автомобильных дорог, изготовленный из цемента этой марки, обладает высокой прочностью, морозо- и износостойкостью, а также ударной вязкостью. В соответствии с федеральной Стратегией развития отрасли строительных материалов до 2030 года доля дорог с цементобетонным покрытием в общем количестве новых трасс в стране должна увеличиться до 50%. Учитывая данные планы, «Искитимцемент» готовится к росту спроса на «дорожные» цементы. Первая партия нового вида продукции отгружена 28 апреля на строительство автомобильных дорог в Алтайском крае. Всего с начала реализации доля ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б ДО в общем объеме производства составила 3% (24 тыс. тонн).

Конкурсная комиссия по достоинству оценила преимущества нового строительного материала и признала его дипломантом Всероссийского конкурса. Таким образом, завод получил право в течение двух лет маркировать свою продукцию логотипом программы «100 лучших товаров России», размещать его на документации, сайтах и рекламных конструкциях. При этом в соответствии с подписанной Декларацией качества компания обязана обеспечивать стабильность качественных показателей и поддерживать достигнутый высокий уровень потребительских свойств продукции.

Подчеркнем, что по итогам регионального этапа конкурса, на который было заявлено 28 наименований товаров и услуг, Новосибирская региональная дирекция Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» выдвинула для участия в федеральном этапе 21 вид продукции и услуг новосибирских предприятий и организаций. По традиции победителей конкурса жюри объявило в рамках Европейской недели качества, в числе дипломантов – АО «Искитимцемент».

В ходе торжественной церемонии заместителю начальника цеха «Помол» АО «Искитимцемент» Игорю Запевалову вручен почетный знак «Отличник качества». Напомним, по условиям мероприятия, этой награды могут быть удостоены лучшие работники предприятий, ставших лауреатами и дипломантами конкурса.

«В 2020 году предприятия производства строительных материалов, как и другие отрасли экономики, прошли серьезные испытания. Получение награды за высокое качество продукции сегодня, в период пандемии, подтверждает достижения коллектива, продолжающего и в столь сложных условиях трудиться с полной отдачей, – комментирует управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – Мы смогли адаптироваться к новым условиям, реализовать свой потенциал, сохранить верность традициям качества и удержать свои позиции на рынках сбыта».

Предприятие ежегодно участвует в конкурсе программы «100 лучших товаров России». Трижды – в 2019, 2018 и 2015 годах – «Искитимцемент» становился лауреатом и четырежды – дипломантом. Кроме того, в 2017-м предприятию вручено переходящее почетное знамя «За выдающиеся достижения в области качества» как символ преемственности идей качества и их совершенствования.

Справка о предприятии

Сырьевой базой завода является Чернореченское месторождение известняков и глинистых сланцев. В настоящее время на заводе функционируют четыре технологические линии, выпуск продукции ведется по мокрому способу. АО «Искитимцемент» предлагает потребителям семь видов портландцемента: ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б, ЦЕМ I 42,5Б, ЦЕМ I 42,5Н, ПЦ 500-Д0-Н, ЦЕМ I 52,5Н и ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н, а также новинку – ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б ДО.

Строительные материалы, выпускаемые предприятием, проходят строгий контроль качества и полностью соответствуют требованиям действующих стандартов. Вся продукция АО «Искитимцемент» ежегодно проходит обязательную сертификацию и имеет сертификаты соответствия в системе сертификации ГОСТ Р.

АО «Искитимцемент» стремится максимально удовлетворять запросы потребителей, повышая степень ответственности специалистов и руководителей всех уровней. Цемент, выпускаемый предприятием, по достоинству оценивают и эксперты отрасли: ежегодно с 2014 г. продукция АО «Искитимцемент» входит в список «100 лучших товаров России».

В АО «Искитимцемент» действует сертифицированная система менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Завод поставляет цемент строителям Новосибирской области и Алтайского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Кемеровской, Омской, Томской, Тюменской, Курганской областей. Также цемент идет на экспорт в Казахстан.

В 2019 году завод отметил 85-летие. Всего с момента ввода промышленного объекта в эксплуатацию предприятие произвело более 84 млн тонн клинкера и 110 млн тонн цемента. Ни одна стройка Новосибирской области не обошлась без цемента, выпущенного на заводе. Большая часть продукции предприятия идет на строительство жилых зданий, на производство железобетонных конструкций, товарного бетона и сухих смесей. Цемент, выпускаемый АО «Искитимцемент», использовался на крупных инфраструктурных объектах области, а также поставлялся для строительства БАМа, Останкинской телебашни, домов в Ханты-Мансийске и других объектов.

Департамент по связям с общественностью холдинговой компании «Сибирский цемент» пресс-секретарь Дарья Сафонова тел. +7 (3842) 49-63-00, +7 (923) 514-37-75, +7 (903) 046-97-58, d.safonova@sibcem.ru АО «Искитимцемент» пресс-секретарь Екатерина Абибула тел.+7 (38343) 49-6-11, +7 (983) 315-73-27 e-mail: ev.abibula@iskcem.ru

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