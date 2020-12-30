Подписал закон о запрете разглашать личную жизнь силовиков Путин

Запрет на предание гласности сведений об оперативно-розыскной деятельности не коснется информации, разглашенной на открытом судебном заседании, в ходе досудебного производства после разрешения следователя, а также информации, разглашенной органами, прокурором или судом в СМИ или интернете.

Изменения внесены в федеральный закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов"

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете разглашать сведения об оперативно-розыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения внесены в федеральный закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" для уточнения оснований и порядка конфиденциальности сведений о защищаемом лице.

Как отмечалось в пояснительной записке, ранее по законодательству данная мера могла применяться только к тем должностным лицам, чьей жизни и здоровью угрожает непосредственная опасность из-за их служебной деятельности. Вместе с тем, подчеркивали авторы законопроекта, в настоящее время расширяется практика несанкционированного опубликования в интернете сведений о фактах, событиях и об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, военнослужащих, что негативно влияет на осуществление ими своих полномочий, препятствует правосудию, борьбе с преступлениями и другими правонарушениями.

В связи с этим закон дает возможность введения запрета по решению органа, обеспечивающего безопасность, на выдачу третьим лицам находящихся у оператора сведений о защищаемых лицах независимо от наличия непосредственной угрозы их безопасности, за исключением случаев согласия защищаемого лица на выдачу указанных сведений, выявления их в ходе предварительного расследования по уголовному делу или в рамках исполнения требований антикоррупционного законодательства.

Также закон вносит уточнения в ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" и вводит запрет на разглашение сведений о такой деятельности. Отмечается, что эти сведения могут предать гласности лишь с разрешения должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и только в том объеме, в каком им будет признано это допустимым, если того требуют служебные интересы.

Запрет на предание гласности сведений об оперативно-розыскной деятельности не коснется информации, разглашенной на открытом судебном заседании, в ходе досудебного производства после разрешения следователя, а также информации, разглашенной органами, прокурором или судом в СМИ или интернете.