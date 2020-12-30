"Папа ничего не помнит": рассказал о состоянии отца сын Алибасова

Через несколько недель после того, как Шукшина подала на развод, продюсер заявил, что в скором времени станет отцом.

Бари-младший вылетает из Калининграда в Москву, чтобы помочь отцу

Бари Алибасов-младший прокомментировал госпитализацию своего отца. Как сообщалось ранее, известный продюсер сначала вызвал себе врачей из-за плохого самочувствия, а затем был доставлен в одну из столичных клиник с подозрением на сотрясение мозга и ушибами.

По словам Бари-младшего, он уехал в Калининград к дочери. Сегодня утром отец позвонил ему и поинтересовался, как в случае необходимости вызвать "скорую". Сын Алибасова признался, что сильно забеспокоился, когда ему позвонила участковая и заявила, что медики не могут попасть в дом продюсера.

"Я ему объяснил, как позвонить в "скорую". В 11.30 мне позвонила наш участковый, которая сейчас находится в отпуске, со словами, что "папа вызвал скорую", "скорая стоит у него у подъезда и не может попасть"... И вот - вскрывать или не вскрывать? Нашли мой телефон. Я говорю, конечно вскрывать, срочно, потому что у меня эта была та же самая история, как два года назад, когда папа глотнул "Крот". У меня бабушка умерла в аналогичной истории... Я думал, что она "скорую" вызвала, а она на самом деле последний разговор провела. А на следующий день вызвала, скорая не могла попасть, когда вскрыла квартиру - обнаружила маму, стоящую над трупом бабушки", - сказал Алибасов-младший.

Дверь уже почти сломали, но продюсер повернул ключ и впустил врачей и полицейских. Медики заподозрили у Алибасова похмелье, но потом осмотрели тело и обнаружили огромную болячку от ягодицы до лопатки, "как будто его тащили по асфальту". Продюсер не признается, "что с ним происходит".

"Наверное, не признается, потому что он знает, что критично ему нельзя ни капли алкоголя. Может быть, он отмечал что-то, развод с ненавистной мне Шукшиной, с этой противной старой бабой, которая до сих пор ему названивает..." - предположил Бари-младший.

Сын полагает, что отец мог употреблять алкоголь, который может "окончательно вырубить ему память". Алибасов реально не помнит, где был прошлой ночью. Сейчас за продюсером наблюдают врачи. Бари-младший уже сейчас нанял для отца телохранителя, чтобы следить за его безопасностью. Окружение также не исключает, что данный инцидент мог быть "умышленной историей".

24 декабря суд в Москве официально расторг брак российского продюсера Бари Алибасова с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Пара поженилась 20 ноября 2018 года. Однако не прошло и двух лет, и Шукшина решила развестись. Адвокат актрисы заявила, что решение о разрыве далось ее клиентке тяжело, однако она больше не готова терпеть неверность Алибасова.

Через несколько недель после того, как Шукшина подала на развод, продюсер заявил, что в скором времени станет отцом. Его PR-директор сообщал, что новой возлюбленной продюсера стала его помощница Виктория Полторацкая.

Источник: ren.tv