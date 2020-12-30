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Закон о минимальной цене на табачную продукцию подписал Путин

18:00 30.12.2020 Фото: Pixabay
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Единая минимальная цена табачной продукции будет рассчитываться Минсельхозом России по формуле на основе минимального значения ставки акциза на пачку, ставки налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента.

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Законом устанавливается единая минимальная цена

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о единой минимальной цене на табачную продукцию, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон ужесточает ценовую политику в отношении продажи табачных изделий и уточняет положения о запрете применения скидок с цены табачных изделий.

Законом устанавливается единая минимальная цена, которая будет определяться в порядке, установленном правительством РФ, и ниже которой табачная продукция не может быть реализована потребителям. При этом табак будут продавать по максимальным розничным ценам, которые не могут быть ниже единой минимальной цены табачной продукции.

Как сообщалось в пояснительной записке, одновременно будет введен запрет на реализацию потребителям табачной продукции с максимальными розничными ценами, установленными ниже уровня единой минимальной цены по истечении шести месяцев с момента повышения ставок акцизов, и соответственно, начала действия новой единой минимальной цены.

Изменения подразумевают также ежегодную индексацию единой минимальной цены на основе рыночных механизмов, учитывающих факторы ценообразования, изменения ставок акцизов и будут применимы ко всем производителям и импортерам табачной продукции, а также предприятиям розничной торговли, обеспечивая равные условия для ведения бизнеса.

Ранее авторы проекта отмечали, что принятие документа позволит избежать риска необоснованного занижения цен, препятствующего реализации политики государства в сфере защиты здоровья населения и предотвратить насыщение российского рынка табачных изделий дешевой контрафактной и контрабандной продукцией, что в свою очередь обеспечит повышение доходов государства от уплаты акцизов, НДС и налога на прибыль.

Одновременно, по аналогии с алкоголем, единая минимальная цена будет являться индикатором как для потребителей, так и для контролирующих органов, позволяющим выявить продукцию нелегального происхождения, считают разработчики.

Единая минимальная цена табачной продукции будет рассчитываться Минсельхозом России по формуле на основе минимального значения ставки акциза на пачку, ставки налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента.

Федеральный закон вступит в силу с 1 апреля 2021 года.

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От редакции

Курите?

Аноним, 30 декабря 2020 18:11
Ну не курит Путин- это его личное дело, но зачем выдержать деньги из десятков млн. курящих под флагом беспокойства за их здоровье. А эти млн. кто- будь спросил нуждаются он в такой заботе?

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