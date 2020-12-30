Пробки сковали Бердское шоссе и центр Новосибирска вечером 30 декабря 2020: Предновогодний ажиотаж

Затор на въезде в Бердск растянулся от самой Речкуновки. Затруднено движение на нескольких бердских улицах. Вероятно, люди отправились по магазинам - последние приготовления к наступающему празднику.

"Красные" дороги Новосибирска. 17.45, 30 декабря 2020 год

В пробках встало Бердское шоссе и несколько улиц Бердска вечером 30 декабря. Вероятно, людей охватил предпраздничный ажиотаж - все готовятся к Новому году.

Как показывают Яндекс.Пробки, на 17.45 среды затруднено движение на северном въезде в Бердск по улицам Вокзальной и Первомайской. Здесь затор от самой Речкуновки, выяснил "Курьер. Среда. Бердск". Есть проблемы на улицах Химзаводской и Лелюха.

Сковали пробки весь Академгородок. На Бердском шоссе в нескольких местах остановлено движение.

Центр Новосибирска в таком же положении - транспорт встал в пробках.