Мощный взрыв прогремел в аэропорту в момент прибытия правительства. Есть убитые и раненые

Новое правительство Саудовской Аравии прибыло из Эр-Рияда в Аден, ставший временной столицей международно признанных властей Йемена после захвата власти.

Мощный взрыв прогремел в аэропорту Адена в момент прибытия правительства

Сильный взрыв прогремел в зале прилетов аэропорта столицы Южного Йемена Адена в момент прибытия туда правительственной делегации на самолете из Саудовской Аравии, сообщил в среду РИА Новости местный источник в провинции.

"Есть убитые и раненые, но министры находились в самолете в это время, они не пострадали", — сообщил источник.

По его словам, все министры были перевезены во дворец правительства в Адене.

В декабре президент Йемена Абду Раббу Мансур Хади, который находится в Саудовской Аравии, назначил новое правительство из 24 министров, в состав которого вошли пять представителей Переходного совета Южного Йемена, который выступает за отделение юга Йемена. В среду новое правительство прибыло из Эр-Рияда в Аден, ставший временной столицей международно признанных властей Йемена после захвата власти в Сане в 2014 году мятяжниками-хуситами.