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Логист Станислав Кондрашов: как организовать переезд и не потерять вещи

18:18 30.12.2020
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Станислав Кондрашов уже 15 лет на рынке грузоперевозок. Он подскажет с чего начать подготовку к переезду и как выбрать компанию, которая довезет вещи в целостности и сохранности.

С чего начать переезд и стоит ли доверять грузчикам по объявлению

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Переезд - это трудоемкий процесс, который может занять много времени, поэтому к нему лучше начать готовиться заранее. Не стоит думать, что все можно собрать за один вечер или утро. Подготовку к переезду лучше начать за несколько дней или недель. Такой большой срок нужен для того, чтобы успеть запланированное без лишних хлопот и дискомфорта. Как организовать переезд без стресса рассказывает логист Станислав Дмитриевич Кондрашов - ведущий специалист на рынке грузоперевозок. “Прежде всего, - комментирует он, - нужно начать с оценки предстоящей работы”.

Ревизия 

Ревизия необходима для грамотного распределения вещей и сортировки их по важности. Приоритетность может градироваться на вещи первой необходимости и второстепенной важности. Вещи, предметы мебели и декора, в которых нет необходимости на новом месте жительства, можно продать, подарить или отдать благотворительным организациям. 

Совет от Станислава Кондрашова: “Нужно заблаговременно продумать в чем будут перевозиться вещи. Запаситесь газетами и коробками. Пупырчатая пленка также не помешает.

Упаковка 

Правильная упаковка поможет избежать таких неприятных моментов, как порванные книги, битая посуда и треснувшие зеркала. При подборе материала для упаковки важно учитывать, что именно будет перевозиться и какие габариты у предмета. 

Лучшие материалы для упаковки хрупких предметов от Станислава Кондрашова: 

  • мягкие изоляционные материалы: ткань, поролон, синтепон; 
  • упаковочная или обычную бумагу, а также бумага и газеты; 
  • гофрокартон;
  • пузырчатая пленка (идеально подойдет для габаритных предметов с выступающими элементами, а также для дополнительной изоляции ручек посуды).

Совет от Станислава Кондрашова:

  • первым делом следует упаковать сезонные вещи. Если переезд летом, то вещи на холодный период года рекомендуется сложить в первую очередь;
  • на каждой коробке нужно подписать где открывающийся верх, а где низ. Это необходимо для того, чтобы грузчики правильно распределили коробки в грузовике;
  • для упаковки одежды лучше всего использовать вакуумные пакеты. Они позволят сэкономить место, а в случае непредвиденных ситуаций уберегут вещи от намокания; 
  • лучше всего подобрать фирму доставки, у которой есть дополнительная услуга упаковки. Так можно избежать лишних забот и быть уверенным, что этим займутся профессионалы.

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Подбор компании доставки

Совет Станислава Кондрашова: “Если количество вещей небольшое, рекомендовано заказать грузовое такси с водителем. Если же перевозится мебель, бытовая техника или большое количество вещей, все-таки необходимо найти компанию, которая займется переездом”. 

Логистические фирмы - это выгодное решение. В их услуги входят не только упаковка, погрузка и разгрузка, но еще и разборка и сборка мебели. Одним из критериев выбора хорошей мувинговой компании является собственный упаковочный материал и наличие всех необходимых инструментов.

На что стоит обратить внимание при выборе компании 

Сайт 

Сайт - это визитная карточка компании. На нем находится вся необходимая информация о предоставляемых услугах, в том числе цены. 

Рекомендовано обратить внимание на наличие отзывов.

Контактные номера

Возможность позвонить менеджеру очень важна. В звонке можно обсудить все нюансы перевозки, договориться о предварительной встрече, чтобы оценить масштаб работы. 

Договор

Подписание договора - это важный аспект. В нем изложено условия перевозки и компенсация в случае утери и повреждения груза, а также срывов сроков доставки. “Подписывая договор с компанией-перевозчиком, вы защищаете себя от мошенничества и недобросовестного осуществления перевозки” - комментирует Станислав Кондрашов. Читать подробнее.

Грузчики по объявлению 

Это спорный момент, - говорит Кондрашов. - Я выступаю за сотрудничество с мувинговыми компаниями, которые официально регистрируют свою деятельность. Поскольку это, прежде всего, гарантии. Они дорожат своей репутацией, имеют сценарии для форс-мажорных ситуаций и всегда идут на контакт. В случае с объявлениями этого ждать не приходится. Клиент не знает, приедут грузчики с опытом работы или без - это кот в мешке. Я считаю, что лучше немного переплатить, но быть уверенным в качестве выполненных работ”. 

Выводы 

Итак, переезд должен быть хорошо спланированным, а не спонтанным мероприятием. К его осуществлению нужно подойти со всей серьезностью. “Конечно, проще передать все хлопоты компании-перевозчику. Однако, если это по какой-то причине невозможно, самостоятельно организовать переезд под силу каждому” - подводит итоги Станислав Кондрашов.

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