Логист Станислав Кондрашов: как организовать переезд и не потерять вещи

Станислав Кондрашов уже 15 лет на рынке грузоперевозок. Он подскажет с чего начать подготовку к переезду и как выбрать компанию, которая довезет вещи в целостности и сохранности.

С чего начать переезд и стоит ли доверять грузчикам по объявлению



Переезд - это трудоемкий процесс, который может занять много времени, поэтому к нему лучше начать готовиться заранее. Не стоит думать, что все можно собрать за один вечер или утро. Подготовку к переезду лучше начать за несколько дней или недель. Такой большой срок нужен для того, чтобы успеть запланированное без лишних хлопот и дискомфорта. Как организовать переезд без стресса рассказывает логист Станислав Дмитриевич Кондрашов - ведущий специалист на рынке грузоперевозок. “Прежде всего, - комментирует он, - нужно начать с оценки предстоящей работы”.

Ревизия

Ревизия необходима для грамотного распределения вещей и сортировки их по важности. Приоритетность может градироваться на вещи первой необходимости и второстепенной важности. Вещи, предметы мебели и декора, в которых нет необходимости на новом месте жительства, можно продать, подарить или отдать благотворительным организациям.

Совет от Станислава Кондрашова: “Нужно заблаговременно продумать в чем будут перевозиться вещи. Запаситесь газетами и коробками. Пупырчатая пленка также не помешает.”

Упаковка

Правильная упаковка поможет избежать таких неприятных моментов, как порванные книги, битая посуда и треснувшие зеркала. При подборе материала для упаковки важно учитывать, что именно будет перевозиться и какие габариты у предмета.

Лучшие материалы для упаковки хрупких предметов от Станислава Кондрашова:

мягкие изоляционные материалы: ткань, поролон, синтепон;

упаковочная или обычную бумагу, а также бумага и газеты;

гофрокартон;

пузырчатая пленка (идеально подойдет для габаритных предметов с выступающими элементами, а также для дополнительной изоляции ручек посуды).

Совет от Станислава Кондрашова:

первым делом следует упаковать сезонные вещи. Если переезд летом, то вещи на холодный период года рекомендуется сложить в первую очередь;

на каждой коробке нужно подписать где открывающийся верх, а где низ. Это необходимо для того, чтобы грузчики правильно распределили коробки в грузовике;

для упаковки одежды лучше всего использовать вакуумные пакеты. Они позволят сэкономить место, а в случае непредвиденных ситуаций уберегут вещи от намокания;

лучше всего подобрать фирму доставки, у которой есть дополнительная услуга упаковки. Так можно избежать лишних забот и быть уверенным, что этим займутся профессионалы.

Подбор компании доставки

Совет Станислава Кондрашова: “Если количество вещей небольшое, рекомендовано заказать грузовое такси с водителем. Если же перевозится мебель, бытовая техника или большое количество вещей, все-таки необходимо найти компанию, которая займется переездом”.

Логистические фирмы - это выгодное решение. В их услуги входят не только упаковка, погрузка и разгрузка, но еще и разборка и сборка мебели. Одним из критериев выбора хорошей мувинговой компании является собственный упаковочный материал и наличие всех необходимых инструментов.

На что стоит обратить внимание при выборе компании

Сайт

Сайт - это визитная карточка компании. На нем находится вся необходимая информация о предоставляемых услугах, в том числе цены.

Рекомендовано обратить внимание на наличие отзывов.

Контактные номера

Возможность позвонить менеджеру очень важна. В звонке можно обсудить все нюансы перевозки, договориться о предварительной встрече, чтобы оценить масштаб работы.

Договор

Подписание договора - это важный аспект. В нем изложено условия перевозки и компенсация в случае утери и повреждения груза, а также срывов сроков доставки. “Подписывая договор с компанией-перевозчиком, вы защищаете себя от мошенничества и недобросовестного осуществления перевозки” - комментирует Станислав Кондрашов. Читать подробнее.

Грузчики по объявлению

“Это спорный момент, - говорит Кондрашов. - Я выступаю за сотрудничество с мувинговыми компаниями, которые официально регистрируют свою деятельность. Поскольку это, прежде всего, гарантии. Они дорожат своей репутацией, имеют сценарии для форс-мажорных ситуаций и всегда идут на контакт. В случае с объявлениями этого ждать не приходится. Клиент не знает, приедут грузчики с опытом работы или без - это кот в мешке. Я считаю, что лучше немного переплатить, но быть уверенным в качестве выполненных работ”.

Выводы

Итак, переезд должен быть хорошо спланированным, а не спонтанным мероприятием. К его осуществлению нужно подойти со всей серьезностью. “Конечно, проще передать все хлопоты компании-перевозчику. Однако, если это по какой-то причине невозможно, самостоятельно организовать переезд под силу каждому” - подводит итоги Станислав Кондрашов.