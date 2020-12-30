Логист Станислав Кондрашов: как организовать переезд и не потерять вещи

С чего начать переезд и стоит ли доверять грузчикам по объявлению
Ревизия
Ревизия необходима для грамотного распределения вещей и сортировки их по важности. Приоритетность может градироваться на вещи первой необходимости и второстепенной важности. Вещи, предметы мебели и декора, в которых нет необходимости на новом месте жительства, можно продать, подарить или отдать благотворительным организациям.
Совет от Станислава Кондрашова: “Нужно заблаговременно продумать в чем будут перевозиться вещи. Запаситесь газетами и коробками. Пупырчатая пленка также не помешает.”
Упаковка
Правильная упаковка поможет избежать таких неприятных моментов, как порванные книги, битая посуда и треснувшие зеркала. При подборе материала для упаковки важно учитывать, что именно будет перевозиться и какие габариты у предмета.
Лучшие материалы для упаковки хрупких предметов от Станислава Кондрашова:
- мягкие изоляционные материалы: ткань, поролон, синтепон;
- упаковочная или обычную бумагу, а также бумага и газеты;
- гофрокартон;
- пузырчатая пленка (идеально подойдет для габаритных предметов с выступающими элементами, а также для дополнительной изоляции ручек посуды).
Совет от Станислава Кондрашова:
- первым делом следует упаковать сезонные вещи. Если переезд летом, то вещи на холодный период года рекомендуется сложить в первую очередь;
- на каждой коробке нужно подписать где открывающийся верх, а где низ. Это необходимо для того, чтобы грузчики правильно распределили коробки в грузовике;
- для упаковки одежды лучше всего использовать вакуумные пакеты. Они позволят сэкономить место, а в случае непредвиденных ситуаций уберегут вещи от намокания;
- лучше всего подобрать фирму доставки, у которой есть дополнительная услуга упаковки. Так можно избежать лишних забот и быть уверенным, что этим займутся профессионалы.
Подбор компании доставки
Совет Станислава Кондрашова: “Если количество вещей небольшое, рекомендовано заказать грузовое такси с водителем. Если же перевозится мебель, бытовая техника или большое количество вещей, все-таки необходимо найти компанию, которая займется переездом”.
Логистические фирмы - это выгодное решение. В их услуги входят не только упаковка, погрузка и разгрузка, но еще и разборка и сборка мебели. Одним из критериев выбора хорошей мувинговой компании является собственный упаковочный материал и наличие всех необходимых инструментов.
На что стоит обратить внимание при выборе компании
Сайт
Сайт - это визитная карточка компании. На нем находится вся необходимая информация о предоставляемых услугах, в том числе цены.
Рекомендовано обратить внимание на наличие отзывов.
Контактные номера
Возможность позвонить менеджеру очень важна. В звонке можно обсудить все нюансы перевозки, договориться о предварительной встрече, чтобы оценить масштаб работы.
Договор
Подписание договора - это важный аспект. В нем изложено условия перевозки и компенсация в случае утери и повреждения груза, а также срывов сроков доставки. “Подписывая договор с компанией-перевозчиком, вы защищаете себя от мошенничества и недобросовестного осуществления перевозки” - комментирует Станислав Кондрашов. Читать подробнее.
Грузчики по объявлению
“Это спорный момент, - говорит Кондрашов. - Я выступаю за сотрудничество с мувинговыми компаниями, которые официально регистрируют свою деятельность. Поскольку это, прежде всего, гарантии. Они дорожат своей репутацией, имеют сценарии для форс-мажорных ситуаций и всегда идут на контакт. В случае с объявлениями этого ждать не приходится. Клиент не знает, приедут грузчики с опытом работы или без - это кот в мешке. Я считаю, что лучше немного переплатить, но быть уверенным в качестве выполненных работ”.
Выводы
Итак, переезд должен быть хорошо спланированным, а не спонтанным мероприятием. К его осуществлению нужно подойти со всей серьезностью. “Конечно, проще передать все хлопоты компании-перевозчику. Однако, если это по какой-то причине невозможно, самостоятельно организовать переезд под силу каждому” - подводит итоги Станислав Кондрашов.