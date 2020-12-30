Дата и место похорон главы племзавода "Ирмень" Юрия Бугакова стали известны

Герой Социалистического Труда, полный Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» скончался 30 декабря 2020 года. Ему было 82 года.

Почётного гражданина Новосибирской области Юрия Бугакова похоронят в родном селе

В правительстве Новосибирской области сообщили, когда и где простятся с известным российским аграрием, бессменным руководителем племзавода «Ирмень» Юрием Бугаковым.

Гражданская панихида состоится 2 января 2021 года в селе Верх-Ирмень, где всю жизнь проработал Юрий Бугаков. Прощание пройдёт с 12:00 до 14:00 во Дворце культуры племзавода «Ирмень».

Председатель ЗАО «Племзавод Ирмень», Герой Социалистического Труда, полный Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Юрий Бугаков скончался 30 декабря 2020 года. Ему было 82 года.

Соболезнования родным и близким выразили губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.