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Дата и место похорон главы племзавода "Ирмень" Юрия Бугакова стали известны

18:26 30.12.2020 Фото: С сайта nso.ru
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Герой Социалистического Труда, полный Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» скончался 30 декабря 2020 года. Ему было 82 года.

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Почётного гражданина Новосибирской области Юрия Бугакова похоронят в родном селе
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Дата и место похорон главы племзавода "Ирмень" Юрия Бугакова стали известныСкончался глава ЗАО «Племзавод Ирмень» Юрий БугаковЕщё 613 новостей

В правительстве Новосибирской области сообщили, когда и где простятся с известным российским аграрием, бессменным руководителем племзавода «Ирмень» Юрием Бугаковым.

Гражданская панихида состоится 2 января 2021 года в селе Верх-Ирмень, где всю жизнь проработал Юрий Бугаков. Прощание пройдёт с 12:00 до 14:00 во Дворце культуры племзавода «Ирмень».

Председатель ЗАО «Племзавод Ирмень», Герой Социалистического Труда, полный Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Юрий Бугаков скончался 30 декабря 2020 года. Ему было 82 года.

Соболезнования родным и близким выразили губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

панихида племзавод похоронят скончался Юрий Бугаков
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