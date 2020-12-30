Путин "не бьется в истерике": Ему не докладывают о каждом деле против Навального

По словам Пескова, президент не обеспокоен ситуацией вокруг Навального, его внимание сосредоточено на решении задач, стоящих перед страной.

"Путин не бьется в истерике"— Песков

Президент получает доклады различных ведомств об их работе, но это не значит, что Владимиру Путину сообщают о каждом возбужденном уголовном деле или проведенном следственном действии, ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос, докладывают ли Путину "об активности разных ведомств вокруг" Алексея Навального.

"Разумеется, в установленном порядке о своей работе ведомства докладывают, - сказал Песков. - Это не значит, конечно, что любое дело, которое возбуждается, любое следственное действие, которое возбуждается в отношении того или иного гражданина России, докладывается президенту".

"Конечно, об этом речи идти не может", - добавил он.

По словам Пескова, президент не обеспокоен ситуацией вокруг Навального, его внимание сосредоточено на решении задач, стоящих перед страной. Пресс-секретарю перед этим напомнили о словах оппозиционера, который в ответ на новое уголовное дело в его отношении заявил, что "Путин бьется в истерике".

"Путин не бьется в истерике. Путин готовится к совещанию с премьер-министром и проводит международные телефонные разговоры, поздравляя своих коллег с наступающим новым годом", - сказал Песков.

Пресс-секретаря также спросили, какие в целом чувства вызывает у президента ситуация с Навальным, и беспокоится ли глава государства на этот счет.

"У Владимира Путина эта ситуация не вызывает никаких чувств. У Владимира Путина вызывают чувства задачи, которые стоят перед ним и правительством: чувство радости вызывают вопросы, которые удалось реализовать в уходящем году, и чувство мобилизации вызывают те вопросы, которые еще остро стоят на повестке дня", - ответил он.

Пескова попросили прокомментировать мнение, что новое уголовное дело, а также угроза замены условного осуждения на реальное лишение свободы по делу "Ив Роше" нужно для того, чтобы заставить оппозиционера не возвращаться на родину. "Я ничего не могу вам сказать. Вам лучше позвонить в Следственный комитет, и вам там все расскажут. Они выполняют свою работу", - ответил он.

Песков также опроверг утверждение, что дело против Навального является политическим. "Слушайте, это совершенно не приоритетный вопрос, и здесь нам даже нечего комментировать. Мы не хотели бы продолжать какие-то комментарии на этот счет", - сказал он.

Навальный сейчас проходит в Германии реабилитацию. В дальнейшем он планирует вернуться в Россию, когда это разрешат врачи.

29 декабря СКР сообщил, что возбудил в отношении политика уголовное дело о мошенничестве. Ему вменили то, что он растратил на себя деньги, которые собрали созданные им организации, в том числе ФБК. Речь идет о 356 млн рублей.

Днем ранее во ФСИН заявили, что Навальный, отбывая условный срок по так называемому делу "Ив Роше", уколняется от обязательного контроля. В ведомстве сослались на публикацию в Lancet, где говорится, что политика после отравления выписали из больницы 20 сентября, а к 12 октября "у него прошли все последствия его болезни". ФСИН делает вывод, что Навальный выздоровел и его неявку для контроля можно расценить как уклонение условно осужденного от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Если это подтвердится, "в отношении него будут приняты меры, предусмотренные частью 4 статьи 190 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (ответственность условно осужденных)", предупредило ведомство.

Источник: Интерфакс