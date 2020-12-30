Как получить лечащимся дома от коронавируса консультацию по видеосвязи в Новосибирской области? Чек-лист

В ходе консультации пациент получит рекомендации врача и медицинские назначения. Общение с врачом проходит в защищенном формате с соблюдением требований защиты персональных данных.

Современные технологии давно позволяют получать консультации врачей прямо из дома

Для жителей Новосибирской области появилась возможность удаленно получить консультацию врача по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией, в режиме видеоконференции. Сервис реализован министерством цифрового развития и связи Новосибирской области совместно с региональным министерством здравоохранения. об этом 30 декабря сообщили в региональном правительстве.

Для того, чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь онлайн, не нужны особые технические навыки. Пациенту достаточно авторизоваться в Личном кабинете на портале reg.nso.ru удобным способом, в том числе через учетную запись портала госуслуг, и во вкладке «Записаться на прием» выбрать сервис «Телемедицинская консультация по COVID-19».

Далее можно выбрать дежурного врача и удобное время. В Личном кабинете отобразится ссылка, по которой в назначенное время нужно перейти с любого гаджета с доступом в интернет для связи с врачом. Сервис телемедицинских консультаций доступен уже сегодня, а также в праздничные новогодние дни.

В ходе консультации пациент получит рекомендации врача и медицинские назначения. Протокол консультации с предварительным диагнозом сохранится в Личном кабинете. Общение с врачом проходит в защищенном формате с соблюдением требований защиты персональных данных.

Новый сервис реализован на базе уже существующих региональных цифровых решений путем интеграции портала единой регистратуры (reg.nso.ru), региональной медицинской информационной системы, c задействованием возможностей Службы 112 и Единого портала госуслуг.

Развитие современных телемедицинских цифровых сервисов и технологий позволяет повысить доступность и удобство медицинской помощи для граждан. Это особенно актуально сейчас, в период пандемии, когда важно обеспечить дистанционное взаимодействие медицинских работников с пациентами.