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Как получить лечащимся дома от коронавируса консультацию по видеосвязи в Новосибирской области? Чек-лист

19:37 30.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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В ходе консультации пациент получит рекомендации врача и медицинские назначения. Общение с врачом проходит в защищенном формате с соблюдением требований защиты персональных данных.

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Современные технологии давно позволяют получать консультации врачей прямо из дома
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Для жителей Новосибирской области появилась возможность удаленно получить консультацию врача по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией, в режиме видеоконференции. Сервис реализован министерством цифрового развития и связи Новосибирской области совместно с региональным министерством здравоохранения. об этом 30 декабря сообщили в региональном правительстве.

Для того, чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь онлайн, не нужны особые технические навыки. Пациенту достаточно авторизоваться в Личном кабинете на портале reg.nso.ru удобным способом, в том числе через учетную запись портала госуслуг, и во вкладке «Записаться на прием» выбрать сервис «Телемедицинская консультация по COVID-19».

Далее можно выбрать дежурного врача и удобное время. В Личном кабинете отобразится ссылка, по которой в назначенное время нужно перейти с любого гаджета с доступом в интернет для связи с врачом. Сервис телемедицинских консультаций доступен уже сегодня, а также в праздничные новогодние дни.

В ходе консультации пациент получит рекомендации врача и медицинские назначения. Протокол консультации с предварительным диагнозом сохранится в Личном кабинете. Общение с врачом проходит в защищенном формате с соблюдением требований защиты персональных данных.

Новый сервис реализован на базе уже существующих региональных цифровых решений путем интеграции портала единой регистратуры (reg.nso.ru), региональной медицинской информационной системы, c задействованием возможностей Службы 112 и Единого портала госуслуг.

Развитие современных телемедицинских цифровых сервисов и технологий позволяет повысить доступность и удобство медицинской помощи для граждан. Это особенно актуально сейчас, в период пандемии, когда важно обеспечить дистанционное взаимодействие медицинских работников с пациентами.

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От редакции

Доводилось пользоваться телемедициной?

Аноним, 30 декабря 2020 20:55
НВР:
Естественно мы ведь поколение из ссср! Кашпировский, Чумак , судя по нынешнему состоянию медицины Бердска, безразмерного на этом фоне, счастья Хальзова и Дробинской , это наше реальное будущее Бердска!

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