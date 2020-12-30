30.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Остался в чужой стране без семьи из-за пандемии маленький россиянин. Его вернули на родину

20:32 30.12.2020 Фото: www.kremlin.ru
0

Омбудсмен поблагодарила всех, кто помог ей в этом вопросе. По словам Кузнецовой, в этом году к ней особенно часто обращались люди, желающие помогать детям.

% name% title
"Спасибо хорошим людям"—Анна Кузнецова

Российского ребенка, оказавшегося отрезанным от семьи, привезли из Туркменистана в Москву. Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

По ее словам, из-за пандемии мальчик оказался вдали от родителей, а после смерти бабушки остался один в чужой стране. Его удалось вернуть на родину благодаря активной работе российского МИД.

«Один звонок хорошему человеку привел меня к другому хорошему человеку, и в итоге ребенок был включен в списки, которые были уже закрыты, были проведены переговоры с другим государством по вывозу ребенка, решены еще масса вопросов в считанные дни, и мальчик сейчас дома с родителями!» — написала Кузнецова.

Омбудсмен поблагодарила всех, кто помог ей в этом вопросе. По словам Кузнецовой, в этом году к ней особенно часто обращались люди, желающие помогать детям.

«Это было порой судьбоносным, важным, решающим и всегда — вдохновляющим! Пусть в жизни каждого будет место помощи другим и каждый, кому нужна поддержка, находит ее во время!» — добавила она.

в чужой стране вернулся коронавирус мальчик один ребенок туркменистан Анна Кузнецова МИД
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Приходилось ли вам испытывать разлуку, из-за коронавируса?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что просят россияне у Деда Мороза, показал опрос
21:14 30-12-2020
Что просят россияне у Деда Мороза, показал опрос
Кто после Путина: Жириновский объяснил свой список преемников
21:01 30-12-2020
Кто после Путина: Жириновский объяснил свой список преемников
Лучшие сериалы 2020 года. Что стоит посмотреть на новогодних каникулах?
20:50 30-12-2020
Лучшие сериалы 2020 года. Что стоит посмотреть на новогодних каникулах?
По жертвам мощного землетрясения объявили 2 января днем траура в Хорватии
20:48 30-12-2020
По жертвам мощного землетрясения объявили 2 января днем траура в Хорватии
Остался в чужой стране без семьи из-за пандемии маленький россиянин. Его вернули на родину
20:32 30-12-2020
Остался в чужой стране без семьи из-за пандемии маленький россиянин. Его вернули на родину
Правдивый гороскоп от Павла Глобы на 2021 год каждому знаку
20:20 30-12-2020
Правдивый гороскоп от Павла Глобы на 2021 год каждому знаку
Что случилось с Бари Алибасовым? Его выписали из больницы 1
20:12 30-12-2020
Что случилось с Бари Алибасовым? Его выписали из больницы
Запретили перевозить свыше 200 сигарет россиянам: Путин подписал закон
20:05 30-12-2020
Запретили перевозить свыше 200 сигарет россиянам: Путин подписал закон
С Новым годом 2021 искренние и душевные поздравления
19:50 30-12-2020
С Новым годом 2021 искренние и душевные поздравления
Как накажут чиновников за хамство по новому закону Путина? 1
19:48 30-12-2020
Как накажут чиновников за хамство по новому закону Путина?