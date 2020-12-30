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Таксист избил автоледи на глазах у ребенка: Попал на видео конфликт в Новосибирске

19:29 30.12.2020 Фото: Кадр из видео
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Разнимать дерущихся пришлось прохожим. После этого, таксист высадил своего пассажира и уехал.

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Конфликт попал на видео

В Новосибирске таксист набросился на автомобилистку. Ему не понравилась маневр, который выбрала женщина, когда парковалась. Произошедшее засняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.

— Во дворах на Березовой роще произошел конфликт между таксистом и водителем-женщиной. Сибирячка за рулем автомобиля Toyota Corolla Spacio хотела заехать на парковку и оказалась на встречке. Водитель такси, двигающийся в это время по встречной полосе, увидел маневр девушки и добавил газу, что бы «наказать» даму, — сообщает паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск» со ссылкой на очевидцев произошедшего. — После небольшой словесной перепалки таксист напал на женщину, разнимать дерущихся пришлось прохожим. После этого, таксист высадил своего пассажира и уехал. А пострадавшая автомобилистка осталась на месте случившегося. Стоит отметить, что в автомобиле девушки находился маленький ребенок.

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск пояснили, что в полицию сообщения о произошедшем или заявления от девушки пока не поступало.

В комментариях под постом, тем временем, сибиряки высказали свое мнение о том, кто был прав в данной ситуации:

— Тут оба хороши! Прав бы их лишить.

— Молодец тот парень, который их разнял.

— Умный бы уступил первым и не стал доводить до конфликта.

— Она, конечно, ПДД нарушила, но зачем творить такое, тем более, на глазах у ребенка? — пишут люди.

Spacio автомобилистка березовая роща набросился таксист
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