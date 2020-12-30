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Как накажут чиновников за хамство по новому закону Путина?

19:48 30.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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Принятым законом уточняется, что оскорбление - это унижение чести и достоинства, выраженное не только в неприличной форме, но в "иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности".

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Чиновникам придется следит за высказываниями

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах до 150 тысяч рублей за хамство чиновников - то есть за оскорбления граждан. Повышаются также штрафы за оскорбления в целом - вне зависимости от их "авторства".

Авторами закона выступили глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Документ они разработали во исполнение поручения президента РФ об усилении ответственности за оскорбление, а также в целях совершенствования законодательства РФ в сфере защиты чести и достоинства граждан.

Согласно новому закону, представителей власти за указанные проступки будут дисквалифицировать на срок до года, а при повторном случае - до двух лет. Также вводятся штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей, при повторном правонарушении - от 100 до 150 тысяч. Документ касается лиц, замещающих государственную или муниципальную должность, а также тех, кто находится на гражданской службе.

Ответственность для чиновника будет наступать и в тех случаях, если он пишет в соцсетях, объяснял ранее Хинштейн.

Закон увеличивает административные штрафы и за оскорбление в целом. Так, максимальная сумма взыскания вырастет для граждан с 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц - с 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - с 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

Принятым законом уточняется, что оскорбление - это унижение чести и достоинства, выраженное не только в неприличной форме, но в "иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности".

Штрафы за оскорбления будут распространяться и на высказывания, допущенные "в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных". Помимо этого, к публичным оскорблениям, в том числе через СМИ, приравниваются и оскорбления в интернете.

Еще одна норма закона - об установлении административной ответственности за клевету в виде штрафа для юрлиц в размере от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. Под клеветой имеется в виду распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.

Закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней после дня его официального опубликования.

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От редакции

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Аноним, 30 декабря 2020 20:08
Половину комментирующих тут можно на пятак нагнуть, когда уже по реальной авторизации будут комменты писаться, а не от Анонимов?

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