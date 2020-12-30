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Запретили перевозить свыше 200 сигарет россиянам: Путин подписал закон

20:05 30.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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По мнению авторов законопроекта, неконтролируемый оборот табачных изделий представляет угрозу для экономических интересов РФ.

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Появилось ограничение на перемещение табака

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который устанавливает для физических лиц максимальный объем табачной продукции для свободного перемещения по территории России. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации в среду, 30 декабря.

Документ разработан для противодействия нелегальному обороту табака. По мнению авторов законопроекта, неконтролируемый оборот табачных изделий представляет угрозу для экономических интересов РФ.

Документ запрещает перемещение табачных изделий в количестве более «200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом не более 250 граммов на одного человека».

Для противодействия нелегальному обороту алкоголя в России уже введены аналогичный запрет и административная ответственность. В отношении табачной продукции подобные ограничения российским законодательством ранее были не предусмотрены.

200 сигарет закон курение объем ограничение перемещение табак Владимир Путин
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