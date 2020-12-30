Последняя вера в телевизор пропала: ТВ культивирует гадости

МК: Продюсеры уверены, что пипл по-прежнему кушает дрянь. И в тоже время зрителям вдалбливают: смотрите, ребята, нормальных людей в этой стране нет.

Победил интернет, но в этом нет ничего хорошего

Культовый почтальон Печкин из культового мультфильма «Простоквашино» говорил: «В наше время главное украшение стола что? Телевизор! А он у вас паутину показывает». Эти слова, действительно, как никогда актуальны именно на Новый год, когда страна максимально открывает дома и разум для телевидения. Канун и начало 2021-го не станут исключением. Однако будет в этом и своя парадоксальная странность.

Ведь год 2020-й отметился рекордно низким уровнем доверия россиян к родному телевидению как к источнику информации. Он, это уровень, скатился до тоскливых и жалких 23%. Так засвидетельствовали исследования крупнейшей консалтинговой компании Deloitte. И данная новость прозвучала скорее не как откровение, а как констатация. Самое время поговорить об этом как о важном итоге 2020-го.

Жаль, правда, что исследования не указали причин столь крутого пике российского телевидения куда-то в пучины велиаловой лжи и бегемотовой жадности. Меж тем, они, причины эти, весьма интересны. Да, с одной стороны, мы наблюдаем падение интереса к телевидению во всём мире. Виной тому – гаджетизация, а так же разнообразие и доступность каналов информации. Однако всё равно сохраняется процент людей, которые включают «ящик». Ну, как минимум, для фона. И что они видят? Полное несоответствие того, что на экране, и того, что в жизни. Оттого человек – даже нейтрально настроенный – неизбежно задаст вопрос: «Почему мне столь нагло врут? И для кого это?».

А ведь, правда, для кого? Разве что для большого начальства, которое жизнь видит из окон машин. Но она-то, эта жизнь, иная – её пощупать, на зуб распробовать надо. Среднестатистический россиянин делает это каждый день. Потому он зачастую не может увязать друг с другом две картинки – у него начинается информационный диссонанс.

Во многом по этой причине наши телевизионщики предпочитают обмусоливать любые темы, но желательно не свои, внутренние. Долгое время спасала Украина. Жовто-блакитные снова и снова подсовывали темы для обсуждения – одна раскалённее другой. И эксперты, разряженные украинскими политологами, которые ещё вчера были мелкими клерками, ломали хоругви и булавы вокруг того, что творилось на неньке.

Однако даже самые стойкие зрители устали от бесконечного украинского холивара. Потому что в определённый момент всё это превратилось в фарс. А, к примеру, американские выборы или другие майданы у зрителя столь хорошо не зашли. Это вам любой продюсер любого федерального канала подтвердит. В итоге политические ток-шоу оставили для определённого круга лиц.

Впрочем, есть гораздо более серьёзная проблема с российским телевидением, нежели украинская политика. Оно каждодневно расчеловечивает своих зрителей, подсовывая фриков, уродов и выродков (это разные категории). Вся эта малаховщина, где актёры выясняют отцовство, дерутся эскортницы, а учительницы рожают от своих учеников, забила прайм-тайм, словно экскременты сточные трубы.

Помню, мне довелось случайно наблюдать за переключением федеральных каналов. На одном Малахов вещал о том, как насильно стерилизовали инвалида. На другом выясняли отцовство по ДНК. А на третьем тёща пыталась отравить семейство.

Да, российское телевидение частенько культивирует гадость. И это следствие одновременно и диверсии, и глупости. Продюсеры уверены, что пипл по-прежнему кушает дрянь. И в тоже время зрителям вдалбливают: смотрите, ребята, нормальных людей в этой стране нет. А если ты хочешь, согласно завету Энди Уорхола свои 15 минут славы (в современном прочтении – 15 секунд), то ни в коем разе не можешь быть нормальным человеком. Героев, а их в России – великое множество, вам по телевидению редко когда покажут.

Возможно, такой подход работал до недавних пор, но народ – ладно, зритель – устал от бесконечного парада уродцев. Не столько ото лжи, сколько от однообразия. «Душа человека – по природе своей христианка», - эти слова Тертуллиана звучат архаично, однако даже сейчас, в век высоких технологий и низменных чувств, не лишены смысла. Зритель вынужден искать высшие ценности на стороне – вдалеке от «ящика».

Отсюда, в том числе, следует и тот факт, что предпочтительным источником новостей 55% россиян назвали интернет. Объясняется это просто - человек, как писал ещё Юлиус Эвола, не может жить без авторитетов и иерархий. Телевидение дискредитировало себя, книги списали в утиль – и остался интернет, манящий прежде всего иллюзией свободы.



То, что это именно иллюзия – несомненно. Как гласит покрывшийся мхом мем: гордиться тем, что не смотришь телевизор и при этом зависать в соцсетях – всё равно, что отказаться от кокаина, но колоть себе героин. Меж тем пользователи, действительно, думают, будто в интернете – в отличие от телевидения – есть некое пространство свобод и смыслов. Впрочем, решающим фактором становится даже не то, что на ютюб, к примеру, можно брякнуть запрещённое на федеральном канале, нет, а то, что человеку кажется, будто он выбирает контент сам.

Смешно. Ведь интернет-пространство ещё более структурировано и несвободно, нежели телевидение. И дело тут даже не в том, что нам всякий раз предлагают «рекомендованное», а фильм о Беслане Дудя пропихивают в топ, когда фильм о Беслане же Рогаткина, наоборот, блокируют – это лишь цветочки зла. Интернет-пространство –сложносочинённый механизм, по сути, та самая матрица, явленная чуть более 20 лет назад в одноимённом фильме. Она гораздо эффективнее, нежели старые СМИ, порабощает человека, подсовывая ему иллюзию выбора и сопричастности.

Добавьте к этому ощущение порочной лёгкости выхода в мир – и получите полный комплект. Для телевидения у вас должен быть минимальный набор качеств – попадая туда, вы, так или иначе, проходите некий отбор. Для выкладывания ролика в Ютюб не надо никаких критериев и фильтров. Порочная простота.

Одна из трагедий современного телевидения как раз-таки и заключается в том, что оно говорит со зрителем как бы с высшей позиции, а современное общество не приемлет авторитетов: им подавай таких же, как они - «своих ребят». Вот и получается, что аудитория, следующая за Нурланом Сабуровым, Александром Гудковым и Юрием Дудём (а они в первой пятёрке самых зарабатывающих видеблогеров) не желает образовываться – она жаждет получить подтверждение своих не слишком глубоких умозаключений. Ситуация с нынешним состоянием медиа описывается фразой Чарльза Буковски: «Капитан ушёл – верховодит матросня».

И тут остаётся лишь вспомнить, как на закате СССР его население с большим подозрением и неприкрытой враждебностью относилось к средствам массовой информации и к телевидению в частности. К чему это привело в итоге – мы хорошо помним. При этом формировалось альтернативное пространство смыслов.

Нынешняя ситуация в чём-то похожа на ту, из 80-х годов прошлого века. С одной существенной разницей. Поле смыслов, сформированное сейчас – интернет-пространство – намного мощнее, полнее и масштабнее. Оно обволакивает и поглощает, точно болото, и, увязнув в нём, человек превращается в своего рода новую форму жизни – токсичную.

К сожалению, и это надо признать сегодня, дабы двигаться дальше, мы проиграли борьбу за интернет-пространство. И сейчас одновременно сформировано две группы - два населения, если угодно: одно по привычке, всё меньше сидит на телевидении, разбавляя его интернетом, а другое – сидит только на интернете во всех его проявлениях (главным образом – социальные сети). Между группами этими - всё меньше понимания, как и между людьми в принципе. С каждым днём пропасть эта ширится – и, возможно, со временем отсутствие понимания, перерастающее в агрессию, выльется из голов на улицы. Падение Вавилонской башни ведь начиналось с непонимания, ставшего со временем тотальным и катастрофическим. И к чему это привело в итоге? И к чему ещё приведёт?

Не переключайтесь. Скоро узнаем.

Источник: МК