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Регулировать цены на продукты поручил правительству Путин новым законом

21:52 30.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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Теперь кабмин сможет самостоятельно устанавливать список социально значимых продуктов. На данный момент в него входят мясо, курица, рыба, масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, крупы и овощи.

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Правительство взялось за рост цен на продукты

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому правительство может самостоятельно решать, когда стоит устанавливать предельные цены на социально значимые продукты. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее кабмин мог самостоятельно регулировать цены, только если они поднимались выше чем на 30%. Новый закон это ограничение упраздняет. Кроме того, теперь правительство сможет самостоятельно устанавливать список социально значимых продуктов. На данный момент в него входят мясо, курица, рыба, масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, крупы и овощи. Предельные розничные цены правительство сможет устанавливать в одном или нескольких регионах не более чем на 90 дней.

По данным Генпрокуратуры, к декабрю сахар подорожал на 71,5%, подсолнечное масло — на 23,8%. В декабре на проблему роста цен на базовые продукты внимание обратил Путин. Он дал главе Минэкономразвития неделю на то, чтобы исправить ситуацию.

90 дней предельные цены социально-значимые продукты Владимир Путин
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