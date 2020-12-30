Что случилось с Бари Алибасовым? Его выписали из больницы

Кроме поставленных диагнозов, у продюсера возникли сложности с приемом пищи, ему приходится есть преимущественно жидкие продукты.

Бари Алибасов выписался из больницы после падения с лестницы

Продюсер Бари Алибасов выписался из больницы, у него диагностировали ушибы, переломов нет, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин.

Во вторник вечером Горжанкин рассказал, что Алибасов госпитализирован в одну из московских клиник.

"Бари Каримович выписан из больницы, он уже дома. Врачи диагностировали ушибы и ссадины после падения с лестницы. К счастью, переломов нет", - сказал пиар-директор.



Он добавил, что у продюсера возникли сложности с приемом пищи, ему приходится есть преимущественно жидкие продукты.

Алибасов в июне 2019 года попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот", перепутав бутылки. Врачи диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. В середине июня его выписали из больницы. Позже Алибасов обратился в суд, но ему отказали в удовлетворении иска.