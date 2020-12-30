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По жертвам мощного землетрясения объявили 2 января днем траура в Хорватии

20:48 30.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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Толчки магнитудой 6,3 были зафиксированы во вторник. Эпицентр располагался в 46 км к юго-востоку от столицы страны, города Загреба.

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Число погибших в результате этого землетрясения достигло семи

Правительство Хорватии официально объявило 2 января днем траура по погибшим в результате землетрясения магнитудой 6,3, произошедшего во вторник. Об этом в среду сообщило государственное информационное агентство HINA.

"Я проконсультировался по этому вопросу с президентом республики и председателем парламента. Они также поддерживают это решение", - приводит агентство слова премьер-министра Андрея Пленковича. Заседание правительства началось в среду с минуты молчания в память о погибших.

Землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано во вторник в Хорватии. Эпицентр располагался в 46 км к юго-востоку от столицы страны, города Загреба. Очаг залегал на глубине 5 км. Как сообщило агентство HINA, число погибших в результате этого землетрясения достигло семи.

Подземные толчки в Хорватии не прекращаются с утра понедельника. За последние 49 часов в стране зафиксированы 40 подземных толчков. Толчки ощущались также в Италии, Словении, Боснии и Герцеговине, Сербии и юго-восточных регионах Австрии.

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