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Стало известно о состоянии здоровья Алисы Фрейндлих. Она попала в больницу

21:59 30.12.2020 Фото: Кадр из фильма
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Накануне актрису госпитализировали с коронавирусом в тяжелом состоянии. В больнице лежит и ее дочь.

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Состояние актрисы остается стабильным, сообщили в больнице

Состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, которую ранее доставили в клиническую больницу № 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России с диагнозом "коронавирус", остается стабильным, отрицательной динамики не отмечается, сообщили в среду ТАСС в учреждении.

"Состояние стабильное, без отрицательной динамики", - сказала собеседница агентства.

Во вторник в больнице сообщали, что состояние Фрейндлих стабильно тяжелое.

Внучка актрисы Анна Тарасова написала в Instagram, что "это первый Новый год, когда… семья встретит его в совсем других реалиях". "Но даже в столь сложное время судьба распорядилась так, чтобы мы были вместе. Я, мама, бабушка Алиса", - говорится в ее сообщении, опубликованном в среду.

Ранее в БДТ имени Г. А. Товстоногова сообщили ТАСС, что 25 декабря Фрейндлих была госпитализирована. По данным театра, актриса получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей, в связи с чем и находится в реанимационной палате.

Представитель клинической больницы № 122 также сообщал, что в медицинском учреждении проходит лечение и дочь Фрейндлих, актриса театра и кино Варвара Владимирова.

Источник: ТАСС

актриса больница внучка коронавирус ссср стабильное состояние Алиса Фрейндлих
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