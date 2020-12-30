Срок за взятку получил судья. Нужный вердикт он оценил в 250 000 рублей

Судья при посредничестве чиновника из администрации Камызякского района получил деньги за удовлетворение иска о признании права собственности на нежилой объект.

Иногда представители правосудия сами переступают через закон

Советский районный суд Астрахани приговорил судью в отставке к трем с половиной годам колонии за взятку в 250 тысяч рублей за нужное решение по делу, сообщает прокуратура Астраханской области.

По информации ведомства, в мае прошлого года судья при посредничестве чиновника из администрации Камызякского района получил 250 тысяч рублей за удовлетворение иска о признании права собственности на нежилой объект.

Уголовное дело было возбуждено по статье "Получение через посредника взятки в крупном размере" УК РФ.

"Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать государственные должности Российской Федерации сроком на 6 лет", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу не вступил.