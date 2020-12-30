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Кто после Путина: Жириновский объяснил свой список преемников

21:01 30.12.2020 Фото: Кремлин.ру
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По мнению лидера ЛДПР, через четыре года, кого бы сейчас ни рассматривали, будет совершенно другой кандидат.

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Жириновский пояснил свой "список" вероятных преемников Путина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале пояснил свои слова о том, кто может стать следующим президентом России.

В понедельник политик в эфире "России 1" предположил, кто в будущем может стать президентом в России. По его мнению, на этот пост могут претендовать премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава СВР Сергей Нарышкин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава Счетной Палаты Алексей Кудрин. Кроме того, и сам Жириновский намерен баллотироваться на выборы в 2024 году.
Жириновский отметил, что это не список людей, один из которых точно будет преемником в 2024 году.

"Это список людей, которые сейчас входят в высшее политическое руководство страны и сейчас логично оценивать лишь кого-то из них", — пояснил лидер ЛДПР.

Однако, Жириновский высказал мнение, что через четыре года, кого бы сейчас ни рассматривали, будет совершенно другой кандидат.

Кроме того, он не исключил, что в выборах может принять участие и действующий президент. О своем решении, по мнению лидера ЛДПР, он объявит не ранее, чем в конце 2023 года.

"Если же он сам не пойдет, то от Кремля появится совершенно новый человек. И от оппозиции будут совершенно другие люди", — пояснил политик.

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