10 вещей, которые обязательно нужно успеть сделать до вечера 31 декабря

Пора зажечь гирлянды, смастерить украшения, приготовить развлечения на вечер или провести время за просмотром новогоднего фильма.

Оставив в прошлом все то, что мешает и стало обузой, получится начать 2021 год с позитивных перемен и на волне воодушевления привлечь в жизнь то, что сделает ее счастливой и наполненной приятными событиями

Каждый новый год мы ждем с надеждой на светлое будущее, однако оно вряд ли наступит, если не действовать. Чек-лист поможет определиться с целями и начать 2021 год успешно, оставив в прошлом все то, что мешает развитию.

Обещания, внутренние установки, уговоры самого себя могут и не воплотиться в жизнь, поэтому эксперты рекомендуют не медлить и начать прямо сейчас. Оставив в прошлом все то, что мешает и стало обузой, получится начать 2021 год с позитивных перемен и на волне воодушевления привлечь в жизнь то, что сделает ее счастливой и наполненной приятными событиями.

1. Начать правильно питаться. Обещания с понедельника начать здоровый образ жизни не сработают, поэтому нужно здесь и сейчас составить рацион правильного питания, благодаря которому можно стать выносливее, укрепить иммунитет и попрощаться с проблемами лишнего веса.

2. Разобрать вещи. В конце года во время уборки обнаруживается уйма вещей, которые неизбежно появляются в жизни. От части накопленного стоит избавиться: ненужные распечатки, старая одежда, сломанные вещи и техника. Все, что не подлежит восстановлению и уже не будет востребовано, стоит убрать «с глаз долой, из сердца вон».

3. Составить список целей. Не так сложно взять блокнот и уделить время планированию. Цели будут мотивировать на новые свершения. Составленные в голове планы забываются, поэтому мысли лучше фиксировать на бумаге, чтобы была возможность вернуться к планировщику, что-то дополнить или изменить. Четкий план действий будет прекрасным мотиватором и не даст свернуть с выбранного пути.

4. Раздать долги. Безусловно, погасить ипотеку вряд ли получится за оставшееся до Нового года время, однако мелкие долги нужно раздать сейчас. Анализируя свои доходы, составляя планы, можно выделить определенные суммы, которые пойдут на покрытие одолженного, а в 2021 году будет проще согласовывать траты, чтобы избежать новых кредитов и займов. Чем меньше долгов останется, тем проще будет покорять новые вершины.

5. Расставить точки в отношениях. Перед Новым годом наступает пора проанализировать отношения с окружающими людьми, чтобы понять, с кем по пути. Не всегда знакомые остаются рядом на всю жизнь, и нужно уметь отпускать людей, общение с которыми изжило себя.

6. Справиться с вредными привычками. Для того чтобы освободится от вредных привычек, стоит начать не с желания «бросить с понедельника», а с анализа. Выписав на отдельном листке весь вред, будет проще заставить себя окончательно побороть ту или иную привязанность. Заедание стрессов, курение, потакание слабостям на самом деле лишают счастья, здоровья и мотивации.

7. Сделать доброе дело. В современном мире делать добро можно не выходя из дома, например, перевести средства в проверенные благотворительные фонды. Каждый добрый поступок улучшает настроение и помогает стать лучше. Кроме того, добро возвращается: тем, кто привык помогать нуждающимся, также протягивают руку помощи в трудную минуту.

8. Приготовить подарки. До Нового года остается совсем немного времени, и нужно успеть выбрать и запаковать подарки для тех, кто дорог. Праздничная атмосфера будет согревать, а искренние улыбки близких станут лучшей наградой.

9. Устроить себе выходной. В преддверии Нового года многие активно работают, стараясь завершить текущие дела. Переутомление и усталость могут лишить возможности радоваться наступающему году, поэтому так важно выбрать время для отдыха. Прогулки по заснеженному парку, чтение книги, романтический ужин при свечах или пара часов, проведенных в ванной с ароматной пеной, помогут расслабиться и восстановить силы.

10. Составить карту желаний. Каждый мечтает о чем-то своем, и год от года желания меняются. В преддверии новогодних праздников можно составить карту желаний на 2021 год, чтобы вновь идти к поставленным целям и наслаждаться каждым пунктом, которые воплощается в реальность благодаря находчивости и умению добиваться того, что хочется.

Новогодние праздники — это атмосфера веселья и волшебства, создавать которую нужно уже сегодня. Пора зажечь гирлянды, смастерить украшения, приготовить развлечения на вечер или провести время за просмотром новогоднего фильма.

Источник: dailyhoro.ru