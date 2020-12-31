Что обязательно нужно повесить на елку в год Быка, чтобы привлечь богатство и счастье

Для успехов в амурной сфере на елке должны висеть игрушки белого или серого цвета.

Нарядить елку правильно — это важная задача для тех, кто хочет привлечь в дом и в свою жизнь как можно больше счастья, любви и денег

Нарядить елку правильно — это важная задача для тех, кто хочет привлечь в дом и в свою жизнь как можно больше счастья, любви и денег. Эксперты поделились самыми полезными советами.

Наступает год Белого Металлического Быка. Эксперты уже успели рассказать, какую выбрать одежду на новогоднюю ночь и что готовить на главный праздник. Не забудьте и о правильно наряженной елке.

Привлечение удачи

Всем нам хочется, чтобы все всегда получалось, а беды обходили нас стороной. Для этого важно повесить на елку игрушки в виде быка — главного символа и талисмана удачи 2021 года.

Удачу принесут также игрушки в виде птиц, феникса, дракона и тигра. С такими украшениями новогодние праздники пройдут максимально успешно, а удача останется с вами на очень долгий срок.

Нумерологи советуют вешать на елку игрушки в виде пятиконечной звезды. Число 5 — символ 2021 года, поэтому такие игрушки обязательно принесут вам удачу.

Привлечение счастья в любви

Самый важный совет касается не столько игрушек, сколько места размещения самой елки. Ранее мы рассказывали, как определять зоны в квартире. Если хочется перевести на новый уровень уже существующие отношения, нужно расположить елку в зоне семьи. Всем, кто хочет зачать ребенка, — в зоне детей. Тем, кто находится в поисках любви, — в зоне отношений.

Для успехов в амурной сфере на елке должны висеть игрушки белого или серого цвета. Это могут быть как простые шарики, так и игрушки в форме сердца. Белый и серый цвета — самые лучшие для встречи 2021 года Металлического Быка, так как стихия Металла ассоциируется в фэн-шуй именно с ними.

Для привлечения любви очень полезными станут парные игрушки — птицы, лебеди, сердечки. Можно даже вешать по два простых шарика на одно место, чтобы они висели везде в паре.

Привлечение богатства

Расположите елку в зоне богатства, славы, знаний или карьеры. Это благоприятно отразится на финансовых успехах как в начале года, так и в последующие месяцы.

Из игрушек, привлекающих богатство, можно выделить металлические монетки. Обычно символом богатства является красный цвет, но в 2021 году он под запретом, поэтому монетки будут идеальным вариантом.

Можно также развесить на елке купюры разного достоинства. Это поможет вам существенно повысить доходы. Внизу под деревом можно положить главный источник знаний — книги. Так вы покажете Вселенной свой настрой на плодотворную работу и обучение в год Быка.

Задобрить Быка и привлечь больше удачи в этом году помогут игрушки, сделанные вами самостоятельно. Эксперты уже рассказывали о лучших вариантах игрушек, сотворенных своими руками.

Источник: dailyhoro.ru