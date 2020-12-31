Куда поехать на новый год 2021

Чем ближе новогодние праздники, тем острее вопрос, как интересно и с пользой провести длинные каникулы

Чем ближе новогодние праздники, тем острее вопрос, как интересно и с пользой провести длинные каникулы. А тут еще и турэксперты добавляют корицы в глинтвейн, заявляя, что для классного отпуска вовсе не обязательно ехать далеко. Ярмарки, горки, катки, культурная программа и невероятная природа — всего яркого, веселого, искрящегося сполна в разных городах России.

Выбор, куда поехать на Новый год в конце 2020 — начале 2021-го, большой, а длинные рождественские каникулы можно разбить на две части и устроить сразу несколько поездок. Мы собрали лучшие места, которые вам точно запомнятся.

Лучшие места для встречи Нового года

Топ-5 недорогих направлений на Новый год

Калининград: Новый год, как в Европе

Огромная ель на площади Победы и ярмарка вокруг ничуть не хуже такой же в Страсбурге или в Праге, а добраться в Калининград в разы проще и недорого. Блюда в ресторанах «Чайковский», «Сэр Френсис Дрейк», «Амстердам» и «Пармезан» такие же вкусные, как в Баварии, но гораздо дешевле. Непременно закажите стейк, повара тут — просто боги! А пляжи Куршской косы такие же просторные, как в бельгийском Остенде, но без пронизывающего ветра. Тут всегда накормят копченым угрем и клопсами. Ну и музеи янтаря, Мирового океана и Кафедральный собор сами себя не посмотрят.

Средняя стоимость поездки на 5 дней на человека: 25000 — 27000 руб.

По-домашнему в Плесе

Если хочется настоящего, доброго Нового года, как в детстве, вам точно нужно в Плес. Здесь можно полюбоваться с набережной на заснеженную реку, прогуляться по узким улицам, разглядывая мезонины, заглянуть в музей Левитана, где пахнет домашней сдобой и вареньем. Греться нужно непременно в «Кофейне Софьи Петровны Кувшинниковой» , названной именем возлюбленной художника. Копченый лещ и фисташковые эклеры в кафе — просто ум отъешь. Для активных недалеко отсюда работает курорт «Миловка». Два подъемника, трассы для начинающих и продвинутых, инструкторы по лыжам и сноуборду — полный набор.

Средняя стоимость поездки на 5 дней на человека: 18000 — 20000 руб.

В Карелию, чтобы отдохнуть душой



Хотите покататься с маламутами и хаски — езжайте в поселок Матросы, деревню Кудама или комплекс «Карьяла Парк» на берегу реки Шуя. Соскучились по высоким скоростям? Для вас тур на снегоходах по ледяным озерам и тайге с ночевками в таежных избушках, банька и карельская кухня. А можно остановиться в Петрозаводске и оттуда рвануть к местным Дедам Морозам (их тут два) — Паккайне и Талви Укко. Покормите с рук оленей, покатаетесь на упряжках и устроите пикник в зимнем лесу. Всем желающим покажут принцип действия лаборатории природы и угостят калитками — мини-пирожками с разными начинками.Средняя стоимость поездки на 5 дней на человека: от 30000 руб.Узнат

Приэльбрусье: горы счастья для экстремалов

Снежные склоны, мягкий климат, недорогие гостиницы, вкусная кабардинская кухня, доступные билеты — вот пять плюсов в пользу встречи Нового года в Приэльбрусье. Основные зоны для катания на лыжах расположены в Баксанской долине и Чегете. Отсюда легко доехать до долины нарзанов или до термальных источников в Аушигере. Можно устроить вылазку к голубому озеру Церик-Кель или к замерзшим Чегемским водопадам. Когда силы начнут вас покидать, загляните в местный ресторан — попробуйте национальные колбаски и вяленое мясо, все блюда отлично сочетаются с пирогом хычином.

Средняя стоимость поездки на 5 дней на человека: от 35000 руб.

Санкт-Петербург и лучший в мире салют с воды

Ничто не сравнится с питерской празднично-безбашенной атмосферой. Долгие прогулки по Невскому проспекту, 25-метровая ель на Дворцовой площади, салют, который запускают в акватории Невы (лучше всего наблюдать со стороны Петропавловской крепости). А из города всегда можно махнуть в Петергоф, Царское Село или Павловск. В 2020 году коррективы в празднование Нового года внесла пандемия, власти ввели в городе ограничения, но прогулки в Северной столице никто не отменял.



Средняя стоимость поездки на 5 дней на человека: 20000 — 22000 руб.

Куда поехать с детьми

Путешествие на родину Деда Мороза в Великий Устюг ваш ребенок гарантированно не забудет. Поэтому решая, куда поехать с детьми на Новый год в декабре 2020 и январе 2021, рассмотрите этот сказочный вариант. Резиденция зимнего волшебника делится на две части.

Одна — на территории города на проспекте Советском. Здесь детей ждут сказочные персонажи и волшебная экскурсия по дворцу. Рядом располагается Дом моды, где своими руками можно смастерить игрушку и взять на память. Чуть дальше стоит почта Деда Мороза, откуда отправляют письма с просьбами о подарках.

Вторая часть резиденции находится в 12 километрах от города. 31 декабря Дед Мороз принимает гостей до четырех часов дня, потом делает перерыв до одиннадцати часов вечера. Именно в это время начинается трехчасовое шоу с песнями, конкурсами и салютом.

Средняя стоимость поездки на пять дней с ребенком: от 25000 руб.

Альтернативой Великому Устюгу станет поездка в Кострому, на родину Снегурочки. В настоящем тереме, стоящем на берегу Волги, маленьких посетителей встретит внучка Деда Мороза, хозяйка Берендеева парка. Она проведет экскурсию по палатам резиденции. Обязательно загляните в ледяную комнату: чтобы интерьер не растаял, внутри поддерживают температуру -14 градусов, а экскурсантов подогревают мешковатыми шубами, взрослым предлагают горячительное в ледяных стопках, а детям — молочные коктейли. Напоследок каждого туриста посыпают солью на удачу.

А еще в Костроме невероятно вкусно кормят: мясные деликатесы домашнего приготовления, расстегаи, наваристые ароматные щи. Если вы любитель русской кухни, то костромские рестораны «Метелица», «Славянский» и «Старая пристань» в своих рассказах вспомните потом не раз.



Средняя стоимость поездки на 5 дней с ребенком: от 15000 руб.

Какие выбрать организованные туры

Пакетные туры — отличный вариант для тех, кто не хочет заморачиваться с организацией поездки и долго определяться, куда поехать на Новый год в сезоне 2020-2021. Это удобно, быстро и недорого. Специалисты предлагают разные варианты туров, которые вы можете пересобрать себе сами, добавив дополнительные опции комфорта или другие города в маршрут.

Большой популярностью пользуется тур «Валдайский колокольчик против Джингл Белз. Великий Новгород — Валдай». Софийский собор и памятник Тысячелетия России, колокольные перезвоны и зимние игры в музее «Витославлицы», путешествие в Валдайский заповедный край, где находится знаменитый Иверский монастырь.

Стоимость тура на 3 дня на человека: от 8000 руб.

Хвалят и «Большой тур по Золотому кольцу». Неделя в пути и возможность посмотреть все крупные города в их снежном убранстве, проникнуться историей настоящей Руси: Владимир, Суздаль, Ярославль, Кострома, Ростов Великий, Переславль-Залесский, Сергиев Посад, Александров, Углич, Мышкин.

Стоимость тура на человека: от 23000 руб. (количество дней и цена зависят от числа посещаемых городов).

Хорошей альтернативой может стать «Залесское княжество». За четыре дня вы сможете погрузиться в сказочную атмосферу русского Залесья: Переславль-Залесский, Ростов Великий, Кострома, Плес. Бонусом идут экскурсия в Ростовский кремль и посещение Ипатьевского монастыря.



Стоимость тура на 4 дня на человека: от 8000 руб.

А как насчет сурового зимнего Севера? Скажем, «Новый год в Каргополе»? Новогодняя экскурсионная программа по Архангельской области с поездкой в Кенозерский национальный парк, посещением села Лядины и Александро-Ошевенского монастыря. Ну и, конечно, осмотр самого Каргополя с визитом в музей глиняной игрушки и дегустацией местных наливок. Это будут впечатления, которые вы не забудете никогда.

Стоимость тура на 4 дня на человека: от 18000 руб.

Активный отдых на Новый год

Катание на снегоходах в Хибинах — отличный выбор на Новый год. Сразу оговоримся: недешевое удовольствие, но оно того стоит. Только представьте: вы на снегоходах в одном из самых красивых мест русского Севера.

За неделю пересечете крупное северное озеро Большая Имандра, побываете на перевале Рисчорр, западном и восточном перевалах Петрелиуса и покорите перевал Геологов, увидите легендарное ущелье имени Вильгельма Рамзая и познакомитесь с историей геологических экспедиций на Кольский полуостров и в Хибины. А замерзший водопад? Просто космос! Вас также накормят блюдами из оленины и морепродуктов. Если вы решитесь отправиться в этот тур, мы вам заранее завидуем.

Стоимость тура на неделю на человека: от 82000 руб.

Самые красивые города зимой

Выборг

Наш маленький кусочек Скандинавии, который именно зимой приобретает особую волшебную атмосферу. Когда смотришь на высоты башен Выборгского замка, кажется, что время тут остановилось. И елка на площади совсем такая, как в сказках Андерсена, и в пышечную вот-вот зайдет за сладким для своей дамы сердца настоящий рыцарь. Добавляют красоты голуби, которые облепляют главную площадь города даже зимой. Тогда Выборг становится немного Венецией, а отдохнуть тут выйдет недорого.

Нерехта

Будете в Костроме — не поленитесь съездите оттуда в Нерехту. Это город-музей под открытым небом. Каждая улица — открытка, в каждом доме живет мастер своего дела, хранитель древних ремесел. Музей ювелирного искусства, музей «Конный двор», мастерская кукол и мастерская Деда Мороза, старинные торговые ряды. Здесь можно провести целый день и совсем не соскучиться. Не забудьте привезти домой льняную куколку-оберег. Она будет хранить ваш дом от всего дурного.

Суздаль

Можно много говорить о Суздале, но, если честно, его надо просто почувствовать. Представьте, что все фильмы о той самой потерянной Руси, которые вы смотрели в своей жизни, вдруг воплотились в одном месте. Конные упряжки, голубые купола церквей, мощеные улочки, кремль, медовуха и медведи с гармошками. Да-да, медведи тоже есть! В Суздале количество памятников на квадратный метр поражает — их 200, и все внесены в список ЮНЕСКО. А кормят так, что хочется иметь запасной желудок. Здесь заправляют крупными кухнями столичные шеф-повара, так что еще и гастротур устроите.

Лучшие экскурсии в рождественские каникулы

Москва: По местам исполнения новогодних желаний

Автобусная экскурсия по местам силы столицы за 3,5 часа вас проведет по Патриаршим прудам, Тверскому бульвару, храму Христа Спасителя, Патриаршему мосту, Новодевичьему монастырю. Организаторы обещают провести в таинственный подъезд, исправляющий судьбу и встретить Новый год в том месте, где можно попросить для себя исполнения самого сокровенного.

Стоимость экскурсии: 3500 руб.

«Алтай. Зимняя сказка»

Есть всего одно место в России, где зимуют лебеди-кликуны. Это заказник «Лебяжий» на Алтае. Чистейшая сапфировая вода озера Светлое в белом снежном обруче, а в ней — сотни неторопливо плывущих лебедей. Они прилетают сюда на зимовку. Те, кто видел это собственными глазами, начинают разговаривать только возвышенными эпитетами. Приезжайте сюда с экскурсией «Алтай. Зимняя сказка», которая включает в себя также поездку в село Чемал, на остров Патмос и, собственно, в заказник с лебедями.

Стоимость экскурсии из Москвы: от 24000 руб. плюс билет на самолет.

Камчатка: Переночевать в убежище эскимосов

На такое путешествие отважится не каждый турист, но если вы доберетесь до Петропавловска-Камчатского, знайте, что здесь вам могут организовать экскурсию в «Иглу-отель». Он расположен у подножия вулкана Вилючинский в 80 километрах от города и работает только зимой. Гостевые домики выполнены в привычном формате жилья эскимосов из снега и декорированы в стиле народов Севера. На территории комплекса есть открытый бассейн с термальной водой и бар.

Стоимость: 1000 руб. в сутки за место в общей 8-местной иглу-комнате, 9000 руб. — за двухместный люкс.

Где погреться на Новый год

Небанальный вариант, куда поехать на Новый год в декабре 2020 — январе 2021, и, главное, бюджетный способ согреться в зимние праздники и поправить здоровье — это отправиться в Хвалынские термы в Саратовской области. Температура воды в бассейне всегда +30…+35 градусов, благодаря чему здесь плавают даже зимой. На территории парка с термами есть финская сауна, SPA-салон и хамам. И еще из приятных новостей: поблизости есть горнолыжный курорт, который будет особой радостью для любого любителя экстремального катания.

Стоимость входного билета: для взрослого — от 5000 руб., для детей — от 3000 руб.

Радость для души и кошелька — термы в предгорьях Кавказа. Много источников в районе поселка Мостовского. Большинство бассейнов тут открытые, можно купаться и любоваться сыплющемся с неба снежком. Вокруг белым-бело, от воды поднимается пар… Кажется, это и называется сказкой?

Стоимость номера в отелях «Хуторок», «Аква-Вита» и «Распутин» начинается от 3000 руб. за сутки. Плюс билет на самолет.

Курорты Кавказских Минеральных Вод, конечно, никто не отменял. Обратите внимание на станицу Суворовскую, что в 30 километрах от Кисловодска. Лечебные процедуры здесь проводят в оборудованных купальнях-термах. Температура воды на выходе составляет +45…+50 градусов, поэтому принимать ванны можно на открытом воздухе зимой. Здравницы Кисловодска знамениты также грязетерапией, здесь используют сырье озера Тамбукан. Лечение с помощью грязевых обертываний считается эффективным методом, способствует укреплению иммунитета и повышению тонуса.

Источник: kp.ru