Как гадать на суженого в рождество

Рождественские гадания на суженого когда-то были одним из самых интересных мероприятий во время зимних праздников

Рождественские гадания на суженого когда-то были одним из самых интересных мероприятий во время зимних праздников. Чаще всего гадали вместе с подружками, но есть и такие гадания, которыми следует заниматься в одиночестве.

Рождественские гадания на суженого с зеркалами

Рождественские гадания на суженого, для которых необходимо использовать зеркало, всегда считались наиболее опасными и страшными. Для того, чтобы увидеть отражение своего суженого, необходимо гадать в полном одиночестве. Делают это только в темное время суток, без электрического освещения, при свете свечей. Рождественские гадания на суженого, на замужество В старину старались заниматься такими гаданиями в нежилых помещениях или на чердаке дома. Считалось, что если вместо суженого появится нечистая сила, она может поселиться в помещении, в котором гадали на суженого с зеркалом. Занимаясь этим в нежилом помещении, наши прабабушки старались себя обезопасить от злых духов. Волосы распускают, не используют заколок, снимают пояс и ювелирные украшения. Большое количество пуговиц и застежек на одежде может помешать свободному течению энергии, которая необходима для гадания, поэтому лучше подобрать что-то без них. Зеркало заранее следует тщательно протереть. Оно не должно иметь изъянов вроде пузырей, пятен и искажений. Тем более нельзя использовать треснувшее зеркало или его осколок. Начинают такие гадания на зеркало, как правило, в полночь. Для первого варианта гадания на Рождество на суженого потребуются два зеркала, одно из которых должно быть меньше по размеру. Его вам надо поставить поближе к себе. Отражающие поверхности должны быть обращены друг к другу, образовывая зеркальный коридор. Между ними поставьте любую свечу и зажгите ее. В некоторых источниках советуют ставить две свечи — по одной возле каждого зеркала.



Скажите:

Ряженый мой суженый, приходи ко мне отужинать!

Теперь всматривайтесь вглубь зеркального коридора. Рано или поздно вы сможете увидеть лицо вашего будущего мужа. Как только вам удалось разглядеть его, говорите: «Чур меня». Тогда он исчезнет. Если не прервать гадание, суженый сможет выйти из зеркала и навредить гадающей. Если у вас нет двух зеркал, делают немного по-другому. Ставят возле одного зеркала свечу и садятся перед ним. Заранее рядом кладут полотенце. Если зеркало начинает покрываться конденсатом или отражение в нем мутнеет, протирайте его полотенцем. Это значит, что скоро вам явится ваш будущий супруг. При таком методе гадания он не появляется из зеркала, а подходит к гадающей девушке сзади и отражается в зеркале вместе с ней, но оборачиваться и вообще отрывать взгляд от зеркала нельзя. Когда вы разглядите лицо суженого, надо сказать «Чур сего места». Если он успеет подойти к столу, то присядет рядом с вами и положит что-то на стол. Эту вещь можно забрать после ухода суженого. Еще одно рождественское гадание на замужество позволяет узнать, сколько человек будет жить в доме будущего мужа. В прошлом это имело большое значение, ведь молодой муж приводил жену в свой дом, к своей семье. Каждой будущей невесте хотелось знать, насколько велика эта семья и как к ней отнесутся ее члены. Погадать на количество родственников можно, если на небе виден месяц. Для этого берут зеркало и ставят его так, чтобы месяц в нем отражался, и пристально смотрят на его отражение. Через некоторое время появится несколько отражений месяца, и их количество равняется количеству родственников. Если же вам виден только один месяц, значит, будете жить вдвоем с мужем.

Гадания на Рождество на суженого с водой

С помощью обычной воды можно узнать, как будет выглядеть будущий муж.. Иногда в этих гаданиях используется еще и зеркало. Вода должна быть налита в прозрачную емкость без граней и рисунков на донышке. Специальных требований к воде нет, можно брать воду из-под крана, но только в вашем доме. Следующий вариант гадания на воде требует полного одиночества и занимаются им только в темное время суток. Потребуются емкость с водой достаточного размера, зеркало и три любые свечи. На стол ставят зеркало, перед ним — воду, а с трех сторон графина зажигают свечи. Смотрите в зеркало через емкость с водой. Когда закончите, скажите: «Чур меня, чур». Еще один вариант требует достаточно развитой фантазии. Надо взять стакан без граней и рисунков, налить в него воды и опустить кольцо. Смотреть требуется внутрь кольца. Считается, что так можно увидеть лицо суженого.

Рождественские гадания на замужество с яйцом

Чтобы узнать что-то о будущем муже, гадали на яйце. Этот способ пользовался огромной популярностью на девичьих посиделках. Вы можете пригласить подружек и узнать свою судьбу вместе. Необходим стакан с теплой водой и яйцо. В воду следует выпустить белок и посмотреть, на что он похож. В каждом регионе были свои толкования фигур из яичного белка, кроме того, это может зависеть от отношения гадающей к изображению, ее возраста и множества других факторов. Например, церковь для молодой девушки служит знаком свадьбы в этом году, а для пожилой — примета к смерти. Толкования корабля тоже разнятся. Для замужней женщины это означает возвращение мужа или свадьбу дочери или сына, для молодой девушки предвещает мужа-моряка или иностранца. Если яичный белок не принял никакой понятной формы и опустился на дно емкости, это очень плохой результат гадания. Считается, что он предвещает беду, смерть или судьбу старой девы.

Гадания в сочельник на суженого во сне Рождественские гадания на суженого, на замужествоЛюбой сон, который снится на Рождество, считают вещим. В это время можно узнать, каким будет ваш будущий супруг. Для этого произносят простой заговор и кладут определенную вещь под подушку. Если вам приснится мужчина, значит, вы выйдете замуж в этом году, а если вам не удастся увидеть его, значит, еще какое-то время посидите в девках.



Вариантов этого гадания много.Перед сном говорите:

Приди ко мне, мой ряженый-суженый…

и добавляйте, зачем ему приходить и что делать, после чего кладите под подушку соответствующий предмет и ложитесь сразу же спать. Например, можно попросить суженого причесать вас и положить под подушку расческу, перевести через мост, положив прутик или другое символическое изображение моста. Если поместите под подушку пояс, просите его подпоясать вас, а если мыло — умыть. Иногда кладут все вышеописанные предметы, перечисляя все, чего хотят от своего будущего мужа. В некоторых регионах перед сном одевали чулок и говорили:

Суженый-ряженый, ко мне приходи, да разувай.

Считалось, что во сне обязательно появится мужчина, которому суждено стать вашим мужем. Правда сохранились истории, в которых рассказывается, что любительниц таких гаданий черти дергали за ноги и не давали спать, но сложно найти такое гадание, о котором не было бы сложено страшных историй. Иногда под кровать родной матери на ночь тайком клали плоскую сковороду со словами:

Суженый, приходи к тёще на блины!

Утром следовало спросить у неё, снились ли ей какие-либо мужчины. Если у вас есть тараканы, попросите одного из них отвести вас к вашему суженому. Словите таракана и посадите его в коробочку, которую перед сном надо положить под подушку и сказать:

Тараканчик-многоног, покажи мне теремок, Где живет мой суженый, И я за ним в замужестве.

Во сне вы увидите таракана, который будет указывать вам дорогу, от вас требуется идти следом, смотреть и не забывать сон наутро. Можно смешать наперсток соли и наперсток воды, съесть смесь перед сном и сказать:

От соли пить хочу, Суженого-ряженого зову. Ты ко мне приди, Водой меня напои. Считается, что во сне придет мужчина, который будет поить вас водой.

Считается, что во сне придет мужчина, который будет поить вас водой.

Рождественские гадания на суженого с расплавленным металлом

Очень оригинальным и малоизвестным на сегодняшний день рождественским гаданием на суженого является гадание на расплавленном металле. Брали для этой цели олово или свинец. В прошлом считалось, что заниматься этим гаданием могут только те девушки, которые уже попробовали все остальные разновидности, в том числе и гадания с зеркалом. Планы погадать на свинце или олове хранят в тайне, это одно из таких гаданий, которое делается в полном одиночестве. Итак, металл следует растопить и вылить в холодную воду. Если пар отделяется в какую-то одну сторону, значит, в той стороне вас ждет будущий муж. Форма, которую принял металл, может рассказать о будущем. Например, венок или церковь означали скорую свадьбу. Чаще всего значение «свадьба» сбывается в этом же году, до следующего Рождества, и не имеет значения, на чем вы гадали — на яйце, воске или металле. Если вы видите гроб, это к смерти или раннему вдовству. В целом, знание подобных гаданий поможет вам не только узнать о вашем любимом, но и приятно провести время.

Источник: grimuar.ru