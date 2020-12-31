Сегодня именины: 31 декабря отмечаются 21 именины по церковному календарю

|Виктор
|от латинского слова victor - «победитель»
|Владимир
|от древнерусского имени Володимѣръ - «володѣти» (владеть) + «мир» от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr - «властелин, правитель» + mærr - «знаменитый, славный»
|Вольдемар
|от немецких слов: waltan - «управлять, властвовать» и maren - «известный, великий», т. е. «знаменитый властитель» немецкий аналог имени Владимир - «владеющий миром»
|Георгий
|от древнегреческого имени Георгиос, происходящее от георгос - «земледелец», «возделывающий землю»
|Егор
|русский вариант древнегреческого имени Георгий - «земледелец», «возделывающий землю»
|Иван
|от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
|Илья
|от древнееврейского имени Элияху - «мой Бог - Яхве»
|Марк
|от греческого имени Маркос, происходящее от латинского слова marcus - «молоток» от французского marquis - «маркиз»
|Мартин
|от римского родового имени Martinus - «посвященный Марсу», «принадлежащий Марсу» (римскому богу войны)
|Михаил
|от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»
|Николай
|от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
|Севастьян
|от греческого sebastos - «священный», «высокочтимый» от латинского Sebastianus - «севастийский, тот, кто родом из Севастии»
|Семен
|от древнееврейского имени Шимон - «Бог услышал»
|Сергей
|от римского родового имени Sergius - «знатный», «высокий»
|Теодор
|в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»
|Федор
|современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»
|Ян
|польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»