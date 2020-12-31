31.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Сегодня именины: 31 декабря отмечаются 21 именины по церковному календарю

07:10 31.12.2020 Фото: Pixabay
0

По святцам 31 декабря отмечается 21 именины: 17 мужских и 4 женских.

% name% title
Поздравляем с именинами!

Мужчины

Виктор от латинского слова victor - «победитель»
Владимир от древнерусского имени Володимѣръ - «володѣти» (владеть) + «мир» от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr - «властелин, правитель» + mærr - «знаменитый, славный»
Вольдемар от немецких слов: waltan - «управлять, властвовать» и maren - «известный, великий», т. е. «знаменитый властитель» немецкий аналог имени Владимир - «владеющий миром»
Георгий от древнегреческого имени Георгиос, происходящее от георгос - «земледелец», «возделывающий землю»
Егор русский вариант древнегреческого имени Георгий - «земледелец», «возделывающий землю»
Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
Илья от древнееврейского имени Элияху - «мой Бог - Яхве»
Марк от греческого имени Маркос, происходящее от латинского слова marcus - «молоток» от французского marquis - «маркиз»
Мартин от римского родового имени Martinus - «посвященный Марсу», «принадлежащий Марсу» (римскому богу войны)
Михаил от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»
Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
Севастьян от греческого sebastos - «священный», «высокочтимый» от латинского Sebastianus - «севастийский, тот, кто родом из Севастии»
Семен от древнееврейского имени Шимон - «Бог услышал»
Сергей от римского родового имени Sergius - «знатный», «высокий»
Теодор в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»
Федор современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»
Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

Женщины

Вера от древнегреческого имени Пистис - «вера»
Елизавета от древнееврейского имени Элишеба - «мой Бог - клятва», «почитающая Бога»
Зоя от древнегреческого имени Зоэ - «жизнь»
София от древнегреческого имени Софиа - «мудрая», «мудрость», «знание»
день ангела именинники именины
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кого поздравите?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какой сегодня церковный праздник? Как узнать свою судьбу 31 декабря 2020 года
07:50 31-12-2020
Какой сегодня церковный праздник? Как узнать свою судьбу 31 декабря 2020 года
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 31 декабря 2020 в России и мире
07:40 31-12-2020
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 31 декабря 2020 в России и мире
Что строго нельзя делать 31 декабря 2020 года? Можно ли оставаться с долгами и как быть в этом случае
07:20 31-12-2020
Что строго нельзя делать 31 декабря 2020 года? Можно ли оставаться с долгами и как быть в этом случае
Сегодня именины: 31 декабря отмечаются 21 именины по церковному календарю
07:10 31-12-2020
Сегодня именины: 31 декабря отмечаются 21 именины по церковному календарю
БердскМетеопрогноз на последний день 2020 года: какие сюрпризы приготовила погода на 31 декабря жителям Бердска?
06:30 31-12-2020
Метеопрогноз на последний день 2020 года: какие сюрпризы приготовила погода на 31 декабря жителям Бердска?
Что обязательно нужно повесить на елку в год Быка, чтобы привлечь богатство и счастье
05:00 31-12-2020
Что обязательно нужно повесить на елку в год Быка, чтобы привлечь богатство и счастье
Ани Лорак показала сексапильное тело в черном мини 1
04:00 31-12-2020
Ани Лорак показала сексапильное тело в черном мини
Миллиард 1 января 2021: Русское лото разыграет среди всех участников миллиард рублей
03:00 31-12-2020
Миллиард 1 января 2021: Русское лото разыграет среди всех участников миллиард рублей
Гороскоп на последний день 2020 года: Советы для каждого знака зодиака на 31 декабря
02:00 31-12-2020
Гороскоп на последний день 2020 года: Советы для каждого знака зодиака на 31 декабря
Как гадать на Рождество и Святки? 13 простых гаданий
01:00 31-12-2020
Как гадать на Рождество и Святки? 13 простых гаданий