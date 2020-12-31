Сегодня именины: 31 декабря отмечаются 21 именины по церковному календарю

Виктор от латинского слова victor - «победитель»

Владимир от древнерусского имени Володимѣръ - «володѣти» (владеть) + «мир» от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr - «властелин, правитель» + mærr - «знаменитый, славный»

Вольдемар от немецких слов: waltan - «управлять, властвовать» и maren - «известный, великий», т. е. «знаменитый властитель» немецкий аналог имени Владимир - «владеющий миром»

Георгий от древнегреческого имени Георгиос, происходящее от георгос - «земледелец», «возделывающий землю»

Егор русский вариант древнегреческого имени Георгий - «земледелец», «возделывающий землю»

Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»

Илья от древнееврейского имени Элияху - «мой Бог - Яхве»

Марк от греческого имени Маркос, происходящее от латинского слова marcus - «молоток» от французского marquis - «маркиз»

Мартин от римского родового имени Martinus - «посвященный Марсу», «принадлежащий Марсу» (римскому богу войны)

Михаил от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»

Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»

Севастьян от греческого sebastos - «священный», «высокочтимый» от латинского Sebastianus - «севастийский, тот, кто родом из Севастии»

Семен от древнееврейского имени Шимон - «Бог услышал»

Сергей от римского родового имени Sergius - «знатный», «высокий»

Теодор в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»

Федор современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»