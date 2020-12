Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 31 декабря 2020 в России и мире

Канун Нового года - 31 декабря

• Канун Нового года (New Year`s Eve)

• День троп, усыпанных конфетти и блёстками

• Завершение финансового года



• День медитации о мире на планете (World Peace Meditation Day)• Несчастливый день (Unlucky Day)• Католический день святого Сильвестра (Saint Sylvester`s Day)• День Центра специальных перевозок МВД РФ• День без перерывов (No Interruptions Day)• День шампанского (National Champagne Day) - США• Прощальное кипячение чайника в году (Дзеуягама) - Япония• День принятия решения (Make Up Your Mind Day) - США• День всеобщего часа мира (Universal Hour of Peace Day) - США• День солидарности азербайджанцев всего мира - Азербайджан• Хогманай (Hogmanay) - Шотландия• День реставрации - Швейцария• День работников таможенной службы - Кыргызстан• День национальных героев - Восточный Тимор• Именины у Зои, Марка, Викториана, Михаила, Симеона• Модестов день (Каков Модест, таков и июнь)

Важные даты

1600 указом Елизаветы I создано акционерное общество Английская Ост-Индская компания, получившее обширные привилегии для торговых операций в Индии.

1741 гренадерская рота лейб-гвардии Преображенского полка, при содействии которой была возведена на престол императрица Елизавета Петровна, получила наименование Лейб-кампании с особой формой и знаменем.

1774 завершение судебного процесса над участниками Пугачёвского восстания. Вынесен смертный приговор Емельяну Пугачёву, Максиму Шигаеву и другим.

182 5перед строем восставших солдат Черниговского полка прочитана написанная Муравьёвым-Апостолом и М. П. Бестужевым-Рюминым революционная прокламация «Православный катехизис», призывавшая к вооружённому выступлению против самодержавия, крепостного права и рекрутчины.

1877 в ходе Русско-турецкой войны российские войска под командованием Иосифа Гурко наносят поражение туркам при Ташкессене.

1898 открыта первая междугородная телефонная линия Москва – Петербург.

1907 окончание судебного процесса над подписавшими Выборгское воззвание.



1915 прекратил деятельность «Продуголь».1917 установлена советская власть в Ростове-на-Дону.1935 первый электропоезд отправился с Балтийского вокзала в Красное Село.1945 в СССР вышел в эфир первый выпуск радиопередачи «Клуб знаменитых капитанов».1960 открыто троллейбусное движение в Волгограде.1965 Приморский край и Хабаровский край награждены орденом Ленина.1968 первый в мире полёт сверхзвукового пассажирского самолёта Ту-144.1994 Первая чеченская война: российские войска начали штурм Грозного.1999 Борис Ельцин уходит в отставку с поста президента Российской Федерации. Исполняющим обязанности президента назначен Владимир Путин.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend