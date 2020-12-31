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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 31 декабря 2020 в России и мире

07:40 31.12.2020 Фото: Pixabay
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Список праздников России и мира 31 декабря 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

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Канун Нового года - 31 декабря

• Канун Нового года (New Year`s Eve)
• День троп, усыпанных конфетти и блёстками
• Завершение финансового года

• День медитации о мире на планете (World Peace Meditation Day)
• Несчастливый день (Unlucky Day)
• Католический день святого Сильвестра (Saint Sylvester`s Day)
• День Центра специальных перевозок МВД РФ
• День без перерывов (No Interruptions Day)
• День шампанского (National Champagne Day) - США
• Прощальное кипячение чайника в году (Дзеуягама) - Япония
• День принятия решения (Make Up Your Mind Day) - США
• День всеобщего часа мира (Universal Hour of Peace Day) - США
• День солидарности азербайджанцев всего мира - Азербайджан
• Хогманай (Hogmanay) - Шотландия
• День реставрации - Швейцария
• День работников таможенной службы - Кыргызстан
• День национальных героев - Восточный Тимор
• Именины у Зои, Марка, Викториана, Михаила, Симеона
• Модестов день (Каков Модест, таков и июнь)

Важные даты

1600 указом Елизаветы I создано акционерное общество Английская Ост-Индская компания, получившее обширные привилегии для торговых операций в Индии.
1741 гренадерская рота лейб-гвардии Преображенского полка, при содействии которой была возведена на престол императрица Елизавета Петровна, получила наименование Лейб-кампании с особой формой и знаменем.
1774 завершение судебного процесса над участниками Пугачёвского восстания. Вынесен смертный приговор Емельяну Пугачёву, Максиму Шигаеву и другим.
182 5перед строем восставших солдат Черниговского полка прочитана написанная Муравьёвым-Апостолом и М. П. Бестужевым-Рюминым революционная прокламация «Православный катехизис», призывавшая к вооружённому выступлению против самодержавия, крепостного права и рекрутчины.
1877 в ходе Русско-турецкой войны российские войска под командованием Иосифа Гурко наносят поражение туркам при Ташкессене.
1898 открыта первая междугородная телефонная линия Москва – Петербург.
1907 окончание судебного процесса над подписавшими Выборгское воззвание.

1915 прекратил деятельность «Продуголь».
1917 установлена советская власть в Ростове-на-Дону.
1935 первый электропоезд отправился с Балтийского вокзала в Красное Село.
1945 в СССР вышел в эфир первый выпуск радиопередачи «Клуб знаменитых капитанов».
1960 открыто троллейбусное движение в Волгограде.
1965 Приморский край и Хабаровский край награждены орденом Ленина.
1968 первый в мире полёт сверхзвукового пассажирского самолёта Ту-144.
1994 Первая чеченская война: российские войска начали штурм Грозного.
1999 Борис Ельцин уходит в отставку с поста президента Российской Федерации. Исполняющим обязанности президента назначен Владимир Путин.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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