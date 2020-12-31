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Какие алкогольные напитки нельзя смешивать

20:20 31.12.2020 Фото: pixabay.com
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Психиатр-нарколог Евгения Брюна предлагает для новогоднего стола выбрать белое сухое вино, которое нужно пить исключительно в умеренной дозе.

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Новогодние праздники редко обходятся без алкогольных напитков

Какие алкогольные напитки нельзя смешивать и почему, а также, как правильно пить вино.

Новогодние праздники редко обходятся без алкогольных напитков. Хорошо, конечно, если человек выпьет всего пару фужеров шампанского. Только вот многие в праздничном кураже хмелеют и теряют бдительность и смешивают спиртное за столом, - чего категорически нельзя делать.

Эксперт питания и биотехнологии, фармацевт Анна Кошечкина считает, что вред здоровью наносит сочетание зернового спиртного с шампанским – такой «алкогольный рацион» способствует возникновению тяжелого похмелья и отравлению.

В игристом вине, помимо этилового спирта, присутствуют и другие спирты ароматического и изомерного ряда. В сочетании с другим алкоголем их негативный эффект усиливается и может вызвать интоксикацию, - говорит эксперт.

А вот психиатр-нарколог Евгения Брюна предлагает для новогоднего стола выбрать белое сухое вино, которое нужно пить исключительно в умеренной дозе. К тому же, стоит обязательно выдерживать перерывы, а не поднимать тост за тостом.

Эксперт Анна Кошечкина еще дает совет, как правильно пить вино, если у вас на столе несколько видов благородного напитка.

Желательно делать переход от белого к красному, от сухого к сладкому, но не наоборот, - предостерегает специалист.

Источник: ivona.bigmir.net

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