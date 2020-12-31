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Общество / Стиль жизни

Церковный календарь праздников на 2021 год

08:20 31.12.2020 Фото: pixnio.com
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6 января - Рождественский сочельник.

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Православный церковный календарь на 2021 год
Сюжет: Православные обряды
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Церковный календарь праздников на 2021 годКакой сегодня церковный праздник? Как узнать свою судьбу 31 декабря 2020 годаЕщё 570 новостей

Православный календарь 2021

ЯНВАРЬ

1 января

День Святого мученика Вонифатия

2 января
День Святого Иоанна Кронштадтского

6 января
Навечерие Рождества Христова
Рождественский сочельник
Окончание Рождественнского поста

7 января

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Рождественские святки (продлятся по 17 января)

10 января
День Святых 20000 мучеников

14 января
Обрезание Господне
День Святого Василия Великого

17 января

Окончание рождественских святок

18 января
Крещенский сочельник
Навечерие Богоявления

19 января
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Святое Богоявление
Великое освящение воды

20 января
День собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

23 января
День Святого Григория

25 января
День Святой мученицы Татианы

29 января
Поклонение честным веригам Cвятого апостола Петра

ФЕВРАЛЬ

1 февраля
День интронизации Св.Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла (12 лет)

4 февраля
День Святого апостола Тимофея

7 февраля
День иконы Божией Матери «Утоли моя печали»

13 февраля

Бессребренники мученики Кир и Иоанн и с ними мученицы Афанасия и дочери ее: Феодотия, Феоктиста и Евдоксия

14 февраля
Неделя о Закхее-мытаре

15 февраля
Сретение Господне

20 февраля
День Святого Парфения

21 февраля

Неделя о мытаре и фарисее

22 февраля
Седмица мытаря и фарисея (продлится по 28 февраля)

25 февраля
День тезоименитства Св.Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла

27 февраля
День Святого равноапостольного Кирилла (Словенского)

28 февраля

День Виленской иконы Божией Матери
Неделя о блудном сыне
Окончание седмицы мытаря и фарисея

МАРТ

5 марта
День Козельщанской иконы Божией Матери

6 марта
Вселенская родительская (мясопустная) суббота

7 марта
День Святого Поликарпа Смирнского
Неделя о Страшном суде

8 марта
Начало масленичной недели
Сырная сплошная седмица (продлится по 14 марта)

13 марта
Родительская суббота

14 марта
ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
День православной книги (11 лет)
Окончание сырной седмицы

15 марта
НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА
День Чудотворной иконы Божией Матери Державная

17 марта

День Святого Герасима

20 марта
День весеннего равноденствия

21 марта
Торжество Православия

27 марта
Вселенская родительская суббота 2-й недели Поста

28 марта

День мученика Никандра Египтянина
Неделя 2-я Великого поста: свт. Григория Паламы, архиеп. Солунского

АПРЕЛЬ

3 апреля
Вселенская родительская суббота 3-й недели Поста

4 апреля
Неделя 3-я Великого поста: Крестопоклонная

7 апреля

Благовещение Пресвятой Богородицы

10 апреля
Преподобный Иларион Новый (Пеликитский)
Вселенская родительская суббота 4-й недели Поста

11 апреля
Неделя 4-я Великого поста: прп. Иоанна Лествичника

18 апреля
Неделя 5-я Великого поста: прп. Марии Египетской

20 апреля
Преподобный Георгий (Митиленский)

24 апреля
Лазарева суббота

25 апреля
ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Вход Господень В Иерусалим

26 апреля

Страстная седмица (продлится по 2 мая)
Великий понедельник

27 апреля
Великий вторник

28 апреля
Великая среда

29 апреля
Великий (чистый) четверг (четверток). Воспоминание Тайной Вечери

30 апреля
Великая пятница. Воспоминание Святых Страстей Иисуса Христа

МАЙ

1 мая
Великая суббота

2 мая
ПАСХА (СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ)
День Блаженной Матроны Московской

Явление иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный Источник»

3 мая
Пасхальная (Светлая) седмица (продлится по 9 мая)

6 мая
День Святого Георгия Победоносца

9 мая
Антипасха (Красная горка)
Неделя 2-я по Пасхе: апостола Фомы (Неверующего)

Окончание Пасхальной (Светлой) седмицы

11 мая
Радоница. День особого поминовения усопших

16 мая
День святых жен-мироносиц
Неделя 3-я по Пасхе: святых жен-мироносиц

21 мая
День Иоанна Богослова

22 мая
День Святого Николая

23 мая
Неделя 4-я по Пасхе: о расслабленном

24 мая
День Святых Кирилла и Мефодия

28 мая
День святого благоверного Димитрия Углического

30 мая
Неделя 5-я по Пасхе: о самарянке

ИЮНЬ

1 июня
День благоверного Великого князя Димитрия Донского

3 июня
День царя Константина и матери его царицы Елены
День Владимирской иконы Божией Матери

6 июня
Неделя 6-я по Пасхе: о слепом

8 июня
День преподобного Варлаама Хутынского

10 июня
Вознесение Господне

13 июня
Неделя 7-я по Пасхе: свв.отцев I Вселенского Собора

17 июня
Семик (седьмой четверг после Пасхи)

18 июня
День Святого князя Феодора Ярославича

19 июня
Троицкая родительская суббота

20 июня
ТРОИЦА (ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ)

Пятидесятница

21 июня
День Святого Духа
Троицкая седмица (продлится по 27 июня)

22 июня
Кириллов день

27 июня
День всех святых

Неделя 1-я по Пятидесятнице: всех святых
Окончание Троицкой седмицы

28 июня
Петров пост (продлится по 11 июля)

29 июня
День преподобного Моисея Оптинского

ИЮЛЬ

4 июля

День преподобного Андрея Рублева
Обретение мощей преподобного Максима Грека
Неделя 2-я по Пятидесятнице: всех святых, в земле Российской просиявших

6 июля
Празднование Владимирской иконы Божией Матери

7 июля
Рождество Святого Иоанна Предтечи - крестителя Господня

8 июля

День Петра и Февронии

9 июля
День Тихвинской иконы Божией Матери

10 июля
Обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского

11 июля
Окончание Петрова поста

12 июля

День Святых апостолов Петра и Павла

18 июля
День обретения мощей Сергия Радонежского

19 июля
День собора Радонежских святых

21 июля
День Казанской иконы Божией Матери (явление образа в Казани)

22 июля

Колочская и Кипрская чудотворные иконы Божией Матери

23 июля
День Коневской иконы Божией Матери
Положение честной ризы Иисуса Христа в Москве

24 июля
День Святой княгини Ольги

26 июля
День собора Архангела Гавриила

27 июля
День преподобного Стефана Махрищского

28 июля
День Крещения Руси
День великого князя Владимира, во святом крещении Василия

30 июля
День памяти Святых отцев шести Вселенских Соборов

31 июля

Преподобный Иоанн Многострадальный

АВГУСТ

1 августа
Обретение мощей преподобного Серафима Саровского

2 августа
Ильин день

3 августа
День Святого пророка Иезекииль

4 августа
День Святой Марии Магдалины

5 августа
Празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери

6 августа
День Бориса и Глеба

7 августа
Успение праведной Анны, матери Богородицы

9 августа
День великомученика Пантелеимона

10 августа
Празднование в честь Смоленской иконы Божией Матери

11 августа
Рождество святителя Николая Чудотворца (1763 года)

14 августа
Медовый спас

Начало Успенского поста
Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня

16 августа
День новгородского чудотворца Антония Римлянина

19 августа
Преображение Господне
Яблочный спас

25 августа

День мучеников Фотия и Аникиты и многих с ними

26 августа
Празднование в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец»

27 августа
Окончание Успенского поста

28 августа
Успение Пресвятой Богородицы

29 августа

Перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа
Празднование в честь иконы Божией Матери Феодоровской

31 августа
Православный день ветеринара (10 лет)

СЕНТЯБРЬ

5 сентября
День Луппа Солунского

6 сентября

День святителя Петра

8 сентября
Сретение Владимирской иконы Божией Матери

9 сентября
День преподобного Пимена Великого

10 сентября
Обретение мощей преподобного Иова Почаевского

11 сентября

Православный день трезвости (108 лет)
Усекновение главы Иоанна Предтечи
Поминовение воинов

12 сентября
Перенесение мощей Святого князя Александра Невского

14 сентября
Освященное время Церкви: церковное новолетие и миротворный круг

18 сентября

День пророка Захарии и праведной Елисаветы

19 сентября
Воспоминание чуда Архистратига Михаила

20 сентября
День преподобного Макария Оптинского

21 сентября
Рождество Пресвятой Богородицы

22 сентября

Память праведных Богоотец Иоакима и Анны
День осеннего равноденствия

24 сентября
День преподобного Силуана Афонского

25 сентября
Перенесение мощей праведного Симеона Верхотурского

27 сентября
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

30 сентября
День Cвятых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

ОКТЯБРЬ

1 октября
День Cвященномученика Киприана и Cвятой мученицы Иустины
Прославление преподобной Ефросинии Суздальской

2 октября
День памяти князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина

8 октября
Преставление преподобного Сергия (Радонежского)

9 октября
День Cвятого Тихона
Преставление Иоанна Богослова

14 октября
Покров Пресвятой Богородицы
День преподобного Романа Сладкопевца

22 октября
День Корсунской иконы Божией Матери

НОЯБРЬ

4 ноября
День Казанской иконы Божией Матери

6 ноября
День иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
Дмитриевская родительская суббота

7 ноября
Великая Октябрьская Социалистическая Революция (104 года)

8 ноября
День великомученика Димитрия Солунского

9 ноября
День преподобного Нестора Летописца

10 ноября
День мученицы Параскевы

День преподобного Иова

12 ноября
День апостола и евангелиста Марка

14 ноября
День иконы Божией Матери Одигитрия (Шуйской)

20 ноября
День иконы Божией Матери «Взыграние Младенца»

21 ноября

День собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

22 ноября
День иконы Божией Матери «Скоропослушница»

24 ноября
День исповедника преподобного Феодора Студита

26 ноября
День Святого Иоанна Златоуста

27 ноября

Заговенье на Рождественский пост
День Святого Григория Паламы

28 ноября
Начало Рождественского поста (продлится по 6 января)
День преподобного Паисия Величковского

29 ноября
День Святого апостола и евангелиста Матфея

30 ноября

День преподобного Никона Радонежского

ДЕКАБРЬ

4 декабря
Введение во Храм Пресвятой Богородицы

7 декабря
День Святой великомученицы Екатерины

11 декабря
День священномученика Серафима

13 декабря
День Cвятого апостола Андрея Первозванного

17 декабря
День Святой Варвары

19 декабря
День Святого Николая Чудотворца

20 декабря
День преподобного Нила Столобенского

Зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы

22 декабря
День иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»

23 декабря
День Святого епископа Иоасафа

25 декабря
День чудотворца Cвятого Спиридона Тримифунтского

29 декабря

День Памяти Пророка Аггея

30 декабря
День пророка Даниила и Святых отроков Анания, Азария и Мисаила

Источник: calendarina.ru

2021 год православный календарь религиозные праздники рождество сочельник
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