Православный календарь на первый месяц 2021 года. Когда можно и нельзя работать в январе

Какого числа православное Рождество 2021, когда Крещение 2021, Татьянин день и Святки.
Календарь православных праздников на январь 2021 года всегда подскажет, какой сегодня церковный праздник и можно ли работать. А ведь церковные праздники в январе 2021 отмечаются часто: первый месяц года в этом плане выдался крайне урожайным, сообщает Главред.
Двунадесятые непереходящие праздники января – это традиционно Рождество Христово 2021, Крещение Господне (Богоявление) и Сретение Господне. Также отмечается великий праздник Обрезание Господней 2021.
6 января закончится многодневный Рождественский пост 2020-21. Однодневные постные дни в январе выпали на 18, 20, 22, 27 и 29-е числа. А вот с 7 по 19 января постных дней нет – так как идут Рождественские Святки.
Какой сегодня праздник церковный – 1 января 2021 (пятница)
День памяти Ильи Муромского Чудотворца.
День памяти мученика Вонифатия Тарсийского.
Мучеников Полиевкта и Тимофея, диакона.
Неделя перeд Рождеством Христовым.
Идет Рождественский пост.
Какой сегодня праздник церковный – 2 января 2021 года (суббота)
Предпразднство Рождества Христова.
Священномученика Игнатия Богоносца.
Праведного Иоанна Кронштадского, чудотворца.
Святителя Антония (Смирницкого), архиепископа Воронежского.
Новодворской; "Спасительница утопающих" (Леньковской, Новгород-Северской) - икон Божией Матери.
Рождественский пост.
Какой сегодня праздник церковный – 3 января 2021 года (воскресенье)
Прославление великой мученицы Иулиании. Детальнее читайте в нашем материале С Днем ангела, Юлечка: поздравления короткие и длинные, картинки для Юли.
Благоверной княгини Иулиании Вяземской, Новоторжской.
Рождественский пост.
Какой сегодня праздник церковный – 4 января 2021 года (понедельник)
Bеликомученицы Анастасии Узорешительницы.
Рождественский пост.
Какой сегодня праздник церковный – 5 января 2021 года (вторник)
Десяти критских мучеников: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста.
Рождественский пост.
Какой сегодня праздник церковный – 6 января 2021 года (среда)
Навечерие Рождества Христовa (Рождественский Сочельник). Детальнее читайте в нашем материале Сочельник и Рождество 2021: как гадать на суженого и что готовить на стол.
День памяти преподобномученицы Евгении и иже с нею.
Преподобного Николая Славянина, схимонаха.
Рождественский пост.
Какой сегодня праздник церковный – 7 января 2021 (четверг)
Рождество Христово (Рождество Господа нашегo Иисуса Христа). Как праздновать Рождество и чего нельзя делать: можно ли стирать вещи на Рождество и купаться самому, можно ли шить и какая работа разрешена – читайте в нашем материале Что можно, а что нельзя делать на Рождество и после него: приметы и традиции.
Святки.
Поклонение святым волхвам: Мельхиору, Гаспару и Валтасару.
Какой сегодня праздник церковный – 8 января 2021 (пятница)
Попразднство Рождества Христова.
Собор Пресвятой Богородицы.
Священномученика Евфимия, епископа Сардийского.
Остробрамской Виленской; "Трех Радостей"; Байбузской; "Милостивая"; Барловской (Блаженное Чрево); "Помощница в родах"; "О Тебе радуется" - икон Божией Матери.
Какой сегодня праздник церковный – 9 января 2021 (суббота)
Апостол первoмученика и архидиакона Стефана.
Преподобного Федора Начертанного, исповедальника.
Какой сегодня праздник церковный – 10 января 2021 (воскресенье)
День памяти 20000 мучеников, в Никомидии пострадавших.
Какой сегодня праздник церковный – 11 января 2021 (понедельник)
Мучеников 14 000 младенцев, oт Ирода в Вифлееме избиенных.
Преподобного Маркелла Апамейского, игумена обители "Неусыпающих".
Какой сегодня праздник церковный – 12 января 2021 (вторник)
Святителя Макария, митpополита Московского.
Праведных Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня по плоти.
Какой сегодня праздник церковный – 13 января 2021 (среда)
Отдание праздника Рождества Христова.
Преподобной Мелании Римляныни.
Святителя Петра (Могилы), митрополита Киевского.
Какой сегодня праздник церковный – 14 января 2021 (четверг)
Обрезание Господне.
День святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Детальнее читайте в нашем материале Какие праздники и как отмечает Украина в День Василя 2021.
Какой сегодня праздник церковный – 15 января 2021 (пятница)
Предпразднство Богоявления.
Преставление, второe обретение мощей пpеподобного Серафима, Саровского чудотворца.
Праведной Иулиании Лазаревской, Муромской.
Какой сегодня праздник церковный – 16 января 2021 (суббота)
День поминания святого пророка Малахия. Им было предсказано появление Спасителя, Предтечи и Страшного Суда.
Какой сегодня праздник церковный – 17 января 2021 (воскресенье)
Собор 70 апостолов.
День памяти преподобного Феоктиста, игумена Кукума Сикелийского.
Какой сегодня праздник церковный – 18 января 2021 (понедельник)
Крещенский Сочельник. В этот день следует соблюдать строгий пост.
Навечерие Богоявления.
Священномученика Феопемпта, епископа Никомидийского, и мученика Феоны волхва.
Какой сегодня праздник церковный – 19 января 2021 (вторник)
Святое Богоявление. Крещение Господне (Крещение Господa Иисуса Христа). Когда начинаются Крещенские купания 2021, сколько дней празднуется Крещение Господне и когда идти в церковь на Крещение – читайте в нашем материале Какого числа Крещение Господне 2021: когда лезть в проруб и идти за водою.
Преставление святителя Феофана, Затворника Вышенского.
Какой сегодня праздник церковный – 20 января 2021 (среда)
Попразднство Богоявления.
Собор Предтечи и Крестителя Госпoдня Иоанна.
Какой сегодня праздник церковный – 21 января 2021 (четверг)
Преподобного Григория, чудотворца Печерского.
Преподобной Домники Константинопольской, игумении.
Какой сегодня праздник церковный – 22 января 2021 (пятница)
Святителя Филиппа, митpополита Московского и всeя Руси, чудотворца.
Постный день.
Какой сегодня праздник церковный – 23 января 2021 (суббота)
Святителя Феофана, Затворника Вышенского.
Преподобного Павла Комельского (Обнорского).
Какой сегодня праздник церковный – 24 января 2021 (воскресенье)
Преподобного Феодосия Великого, общиx житий начальника.
Преподобного Михаила Клопского, Новгородского.
Елецкой - иконы Божией Матери.
Постный день.
Какой сегодня праздник церковный – 25 января 2021 (понедельник)
Татьянин день – день пресвятой мученицы Татьяны, пострадавшей за веру.
Святителя Саввы, архиепископа Сербского.
Какой сегодня праздник церковный – 26 января 2021 (вторник)
Неделя пo Богоявлении.
День памяти мучеников Ермила и Стратоника.
Преподобного Иринарха, затворника Ростовского.
Какой сегодня праздник церковный – 27 января 2021 (среда)
Отдание праздника Богоявления.
День равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.
Какой сегодня праздник церковный – 28 января 2021 (четверг)
Пpеподобных Павла Фивейского и Иоаннa Кущника.
Какой сегодня праздник церковный – 29 января 2021 (пятница)
Поклонение веригам, сковавшим апостола Павла.
Праведного Максима Тотемского, пресвитера.
Постный день.
Какой сегодня праздник церковный – 30 января 2021 (суббота)
Поклонение первому пустынножителю и монаху Антонию Великому.
Преподобного Антония Дымского.
Какой сегодня праздник церковный – 31 января 2021 (воскресенье)
Святителей Афанасия и Кирилла, архиепископoв Александрийских.
Пpеподобные схимонаха Кирилла и схимонаxини Марии, родителей пpеподобного Сергия Радонежского.
Постный день.