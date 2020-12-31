Как гадать на Рождество и Святки? 13 простых гаданий

Испокон веков считалось, что в это время ничто не мешает заглянуть будущему в лицо.

Гадание - ритуал, направленный на контакт с потусторонними силами с целью получения сведений о будущем

Гадание - ритуал, направленный на контакт с потусторонними силами с целью получения сведений о будущем.

Большая часть гаданий приурочена к святкам (время от Рождества до Крещения) и является их неотъемлемой частью, когда приходят с "того света" души умерших и активизируется нечистая сила. Испокон веков считалось, что в это время ничто не мешает заглянуть будущему в лицо.

Все девушки мечтают о счастливом замужестве и любви. Ну и конечно, кому же не интересно заранее узнать своё будущее.

Гадание (с валенком) на "сторону", в какую выйдешь замуж.

Это наиболее известный и распространенный вид гадания. Девушки поочередно бросают валенок (сапог, туфельку) на дорогу и по направлению "носка" валенка узнают сторону, в какую выйдут замуж.

Гадание (со сжиганием нити) на быстроту и очередность выхода замуж.

Оно заключается в том, что девушки отрезают нити одинаковой длины и поджигают их. У кого вперед догорит нитка, тот первый окажется замужем. Если нитка потухла сразу и меньше половины сгорело, то замуж не выйдешь.

Гадание (с выбором предмета) на "качество" жизни и жениха.

В миску, блюдце или валенок кладутся предметы, девушки выбирают их. Выбор предмета символизирует будущую жизнь: зола -плохая жизнь, сахар - сладкая жизнь, кольцо - выход замуж, луковица - к слезам, рюмка - веселая жизнь, золотое кольцо - богатая жизнь и т.п.

Гадание с петухом.

В одну тарелку насыпается зерно (или кладутся деньги), в другую наливается вода, рядом кладется зеркало, иногда приносится курица. Петух, подошедший к зеркалу, символизирует красоту и нежность будущего жениха, подошедший к зерну или деньгам - его богатство, к воде - склонность к пьянству, если петух подходит к курице, значит, жених будет "бабником".

Гадание на спичках.

По бокам спичечной коробки вставляются две спички и поджигаются. Если сгоревшие головки будут обращены друг к другу, значит "загаданные" парень и девушка будут вместе.

Гадание (на лай собаки) о возрасте жениха.

После определенных действий участницы гадания прислушиваются к лаю собаки. "Хриплый лай сулит старого жениха, а звонкий - молодого".

Гадание на картах

Перед сном кладут под подушку четырех королей и говорят: "Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот приснись мне во сне". Если приснится пиковый король - жених будет стариком и ревнивцем, король червонный означает молодого и богатого, крестовый - жди сватов от военного или бизнесмена, а бубновый - от желанного.

Гадание на родственников

Ходят смотреть в окна соседей во время ужина. Если увидят головы сидящих за столом, то предвещают себе, что будущие родственники все будут живы; если же не увидят голов, то с родственниками должно произойти несчастье.

На луковицах.

Берут несколько луковиц и намечают каждую из них. Эти луковицы сажают в землю: чья раньше даст росток, та девушка и выйдет замуж вперед других.

Оклик прохожих

Выходите в полночь на улицу и спрашиваете имя у первого встречного. Именно так будут звать вашего суженого, точно так он будет красив и богат.

Подслушивание.

Забираетесь под окно соседей и, естественно, слушаете. Если у них выяснение отношений с битьем посуды, можно ждать "веселого" года. Если в доме тишина - и у вас год будет гармоничным.

Гадание на поленьях.

Надо подойти к поленнице задом и на ощупь выбрать себе полено. Если оно ровное, гладкое, без сучков, супруг попадется с идеальным характером. Если полено толстое и тяжелое - муж будет состоятельным. Если сучков много - в семье народится немало детей, а коли полено кривое - муж будет косой и хромой.

Гадание с кошкой.

Загадайте желание, позовите вашу кошку. Если она переступит порог комнаты левой лапой, желание сбудется. Если правой - не суждено.

Источник: tamby.info