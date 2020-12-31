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Во сколько обойдется новогодний стол жителям России? Рассчитал стоимость Росстат

08:30 31.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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Стоимость набора продуктов к праздничному столу сильно разнится от региона к региону.

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Покупка набора продуктов в среднем по России оценивается в 6 763 рублей

Россияне в среднем потратят на покупку продуктов и напитков к новогоднему столу 6,7 тысячи рублей, за год праздничный набор подорожал на 4,56%, свидетельствуют данные Росстата.

В набор товаров, стоимость которых оценил Росстат, вошли по килограмму мяса говядины и курицы, по полкилограмма сырокопченой колбасы и мясных копченостей, столько же соленых и копченых деликатесов из рыбы, 200-грамовая баночка икры и 350-граммовая банка рыбных консервов. В списке также указаны 200 граммов сливочного масла и 300 граммов сыров, полкилограмма консервированных овощей, половинка буханки ржаного хлеба и 350 граммов хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки. Из овощей и фруктов в наборе Росстата – картофель (800 граммов), по полкилограмма свежих помидоров и огурцов, килограмм апельсинов, 600 граммов яблок и 200 граммов лимонов. На десерт – полкилограмма разных конфет и торт.

В числе алкогольных напитков по одной бутылке водки, коньяка и шампанского, из безалкогольных – литр минеральной воды, литр фруктового сока и литр газированной воды. Отдельными позициями указаны готовые салаты оливье и следка под шубой (по килограмму).

Покупка такого набора в среднем по России оценивается в 6 763 рублей, что на 4,56% выше, чем годом ранее (6 468 рублей).

Сильнее всего за год подорожали картофель (рост на 28,88%) и свежие огурцы (16,17%), апельсины (24%) и яблоки (17,2%), стоимость икры и рыбных консервов выросла на 11%. Мясо курицы и сырокопченая колбаса, по данным Росстата, подешевели – на 0,84% и 2,66% соответственно. Росстат приводит данные по цене продуктов в ноябре текущего года и сравнивает их с ценами ноября 2019 года.

Стоимость набора продуктов к праздничному столу сильно разнится от региона к региону. Так, жителями Чукотки и Ненецкого автономного округа придется потратить на покупку вышеперечисленных товаров более 9 тысяч рублей, жителям Камчатки и Магаданской области – порядка 8,7 тысячи рублей. Более 8 тысяч рублей на покупку продуктов для праздника израсходуют жители Москвы, Мурманской и Сахалинской областей, республики Саха (Якутия). В большинстве регионов России расходы на гастрономическую составляющую праздника не превышают 7 тысяч рублей. Меньше всего потратят на приготовление блюд к празднованию Нового года жители Ингушетии (3 779 рублей).

Источник: 1prime

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