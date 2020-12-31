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Индексация пенсии в 2021 году: Будет ли она работающим пенсионерам, дал точный ответ Путин 29 декабря 2020

14:25 31.12.2020 Фото: Кремлин. ру
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"Если человек свою пенсию заработал, заслужил её тем, что он на протяжении длительного времени вносил взнос в Пенсионный фонд, то дальше никакой дискриминации тоже не должно быть", - уверен глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков.

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Путин высказался об индексации пенсии работающим россиянам
Сюжет: Пенсионная реформа
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Индексация пенсии в 2021 году: Будет ли она работающим пенсионерам, дал точный ответ Путин 29 декабря 2020Что пообещал Путин про индексацию работающим пенсионерам в прямом эфире 17 декабря, рассказываемЕщё 212 новостей

Президент России Владимир Путин провел совещание с главой Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым 29 декабря. В своей беседе Шмаков заострил внимание главы государства на вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров. Как сказал глава Федерации независимых профсоюзов России, решение о ее приостановке в 2016 года было неправильным. Именно из-за этого уволились множество пенсионеров в России.

- Мы считаем, что надо вернуться к этому вопросу, тем более что на совещании, мы знаем, которое было, которое Вы вели, по социальным вопросам с партиями 6 октября, Вы давали такое поручение с этим разобраться. Тем не менее мы вновь получаем от Правительства ответы о том, что это уже решено и к этому возвращаться не будем, - сказал глава федерации независимых профсоюзов. - Я считаю, что стоило бы к этому возвратиться. Может быть, на эту тему тоже надо более активно дать поручение правительству, чтобы оно внимательно просмотрело этот вопрос. Потому что это фактически ведь нарушение Конституции.

Владимир Путин не заставил себя ждать с ответом:

- Вы правы абсолютно в том, что это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения. Там есть элементы несправедливости, связанные с недостаточной индексацией.
Шмаков отметил, что работающим пенсионерам начисляют компенсационные коэффициенты, но они не покрывают их потерь от приостановки индексации пенсий.

Михаил Шмаков заявил, что в Конституции написано о том, пенсионерам положена регулярная индексация пенсий. Но каким именно - не сказано.

- Если человек свою пенсию заработал, заслужил её тем, что он на протяжении длительного времени вносил взнос в Пенсионный фонд, то дальше никакой дискриминации тоже не должно быть, - уверен Шмаков.

Он считает, что индексация пенсий работающим пенсионерам изменит весь подход к пенсионному делу. Напомним, 17 декабря 2020 в прямом эфире Владимир Путин заверил - пенсии в России в 2021 году будут проиндексированы на 6,3%. А это более чем в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году, подчеркнул президент. А вот возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам будет зависеть от обеспеченности бюджета.

Оппозиция Госдумы не смогла собрать необходимое количество подписей депутатов для обращения в Конституционный суд о вопросе соответствия основному закону нормы об отмене индексации пенсий работающих пенсионеров. Собрали только 56 подписей из необходимых по закону 90, сообщал лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. О начале сбора подписей для обращения в Конституционный суд России Миронов объявил 26 ноября. На это его сподвигла новая Конституция, а вернее - статься об индексации пенсий, которая должна проводиться "не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом". Но в обновленной ст. 75 не уточняется, касается ли это работающих пенсионеров.

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