С Новым 2021 годом замечательные поздравления от всего сердца

Новый год как новая страница в книге вашей жизни, такая же чистая, как свежевыпавший снег. Только от вас зависит, что на ней будет написано!

Приходит чудесный и всеми любимый, волшебный праздник — Новый год

Поздравления с Новым годом 2021

Приходит чудесный и всеми любимый, волшебный праздник — Новый год! Поздравляю вас и от души желаю, чтобы все мечты и искренние пожелания сбылись в этом году. Пусть вас ожидают приятные сюрпризы и радостные встречи, успех и процветание, здоровье и бодрость, счастье и любовь! Пусть старый год уходя, заберет с собой все проблемы и нерешенные задачи, жизнь заиграет новыми, яркими красками. Мира вам и душевной гармонии в Новом году!

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От всей души вас поздравляю!

Пусть радость в дом ваш с елочкой войдет,

И мир вокруг вас станет добр и светел,

И счастье принесет вам Новый год!

Пусть все проблемы в прошлое умчатся,

Удача к вам на санках прилетит,

Желания и мечты осуществятся,

И праздник вас весельем наградит!

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Наступает волшебный, сказочный, самый долгожданный праздник в году. От всей души поздравляю с Новым годом, желаю мира, добра, поддержки близких, взаимопонимания в семье, счастья, радости и, конечно, крепкого здоровья. Пусть новый год принесет только хорошие события и подарит яркие, душевные воспоминания. С праздником!

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Хрустальной сказкой воцаряется зима. От всего сердца поздравляю самую прекрасную из женщин с Новым годом, с новым волшебством! Пусть чудесная мелодия новогодней ночи станет началом добрых перемен; пусть та красота, которая льётся из ваших глаз, заполнит и восхитит мир, сделает его лучше и теплей! Пусть намеченные планы с лёгкостью исполнятся, превзойдя ожидания!

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Поздравляю с Новым Годом. Пусть в минувшем году остаются все обиды, невзгоды и разочарования. Пусть грядущий год даст веру в лучшее, подарит силы, здоровье, доброту, тепло и взаимопонимания в семье! С праздником!

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В Новый год Быка желаю чудес, волшебства и магии! Пускай грядущий год станет самым счастливым из всех предыдущих! Пусть он принесет много тепла, искренних и взаимных чувств, ярких ощущений и впечатлений, приятных встреч и эмоций! Пускай каждое утро начинается с лучезарной улыбки, а каждый вечер заканчивается теплыми объятиями! Пусть все плохое, как снежинки, улетает в открытое окошко. Пусть все хорошее останется в жизни навечно!

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Поздравляю с Новым годом Быка! Пусть предстоящие 12 месяцев принесут только яркие приятные события, море позитива, новые планы и идеи! Желаю больше радости, счастья, гармонии и здоровья, сил и стремления достигать новых высот! С праздником! С Новым годом!

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Дорогая подруга! Наступает волшебный, сказочный, самый долгожданный праздник в году. От всей души поздравляю с Новым годом, желаю мира, добра, поддержки близких, взаимопонимания в семье, счастья, радости и, конечно, крепкого здоровья. Пусть новый год принесет только хорошие события и подарит яркие, душевные воспоминания. С праздником!

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Дорогой брат! Поздравляю с Новым годом! Желаю тебе достижения поставленных целей, силы, мужества, творчества, профессионализма, успехов. Пусть на пути к мечте тебя окружают верные друзья, а здоровье не подводит никогда! С праздником, больше драйва, любви, волшебства и счастья!

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Вот и наступил самый долгожданный и самый сказочный праздник в году! Поздравляю тебя, желаю исполнения всех задуманных желаний, хороших друзей, интересных игрушек и игр. Расти большим и здоровым, счастливым и красивым, умным и сообразительным! С Новым годом — и бородатый пусть Дед Мороз принесет тебе все то, что было в твоем списке желаний!

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Дорогие друзья! Поздравлю всех с праздником — Новым годом! Пусть задуманное обязательно сбудется, пусть работа приносит только пользу и хорошее настроение, пусть спутники будут верными, коллеги — отзывчивыми, а счастье льется через край! Новый год — прекрасное время для новых достижений, перемен и переосмысления всех планов! Так пусть все сбывается наилучшим образом! Ура!

***

С Новым годом! На порог

Бык пришел и чешет рог.

Ты его упрямый нрав

В русло нужное направь.

Пусть поможет белый зверь



Жить без горя и потерь.Здоровья крепкого подбросит,А на рогах своих не носит.Одарит мужеством и силой,И чтобы счастья в доме было.

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Милая моя подружка, самый близкий мой человечек, умница моя и красавица! От всей души поздравляю тебя с волшебным Новым годом, твоим любимым праздником! Пусть самое настоящее волшебство произойдёт в твоей жизни в наступившем году, доброе, светлое и прекрасное счастье пусть постучится в твои двери! Пусть любовь и здоровье умножаются, а неприятности уменьшаются!

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Пусть год Быка станет для вас мощным рывком вперёд, ведь бык — сильное животное, идущее напролом не замечая препятствий! Пусть настойчивость в достижении целей поможет преодолеть любые помехи на пути, неумолимо двигаться к мечте! Пусть здоровье будет крепким, воля — несгибаемой, счастье — безусловным, а энергия бьет через край! Удачного и успешного года!

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Вот и опять мы переступаем черту прошлого и будущего. Сердечно поздравляю с Новым годом, с новыми надеждами и планами, с новыми достижениями! Пусть исчезнут, как по волшебству, все неприятности и печали! Пусть дарят безмерную, счастливую гармонию любимые, близкие люди! Пусть друзья станут ещё дороже, а достаток будет стабильным!

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Пусть Новый год откроет нам двери в новую жизнь, где есть место только радостным новостям, приятным сюрпризам, переменам к лучшему, успешным стартам и достижению вершин! Пусть сегодняшний праздник задаст настрой на весь год — приподнятый, боевой, оптимистичный! Пусть каждый загадает самое несбыточное желание и искренне поверит в его скорое осуществление!

***

Друг, с Новым годом тебя! Желаю тебе исполнения всех загаданных желаний, домашнего тепла и уюта. Пусть в новом году ещё больше задуманного воплотится в реальность. Главное — идти к своей цели, и все у тебя получится. Счастья тебе и необъятного здоровья!

***

Давайте поднимем бокалы,

Чтоб сердце любовью пылало,

Чтоб весело было и круто

Весь год, каждый день и минуту!

Поднимем бокалы за радость,

За нежность, за близость и сладость,

За то, чтоб нас очень любили,

Чтоб мы очень счастливо жили!

***

В Новый год я хочу пожелать Вам всего небанального и искреннего. Пусть каждое поздравление попадет прямо в сердце и будет живительным бальзамом. Желаю, чтобы близкие и друзья любили по-настоящему, бескорыстно. Просто за то, что Вы есть. Жизнь одна. Поэтому проживите ее так, как хочется. Поменьше слушайте кого-то. Меньше сожалейте об упущениях. Пусть этот Новый год возродит в Вас желание время от времени дурачиться, если нужно — поплакать, а иногда – пуститься в авантюрную поездку. Ведь самые счастливые люди на свете – дети. Так побудьте же ребенком хоть чуть-чуть. Ну и конечно нельзя обойтись без трех главных ингредиентов жизни — Счастье, Здоровье, Любовь. И при этом чтобы родные и близкие были рядом как можно чаще. Цените их, пока есть они, есть и смысл жизни.

***

Слышен громкий стук копыт:

Это к нам Бычок спешит.

Белый, металлический,

Сильный зверь мифический.

Пусть он идет, качается.



Пореже упирается,Не злится, не бодается,Преград не испугается.Лишь хвостиком виляет,Рога не наставляет.

***

Шлю тебе мое теплое новогоднее поздравление! Самые лучшие пожелания, самые искренние! Перед самым Новым годом предпраздничная суета вдруг сменяется неспешностью долгих вкусных выходных! Можно смотреть добрые кинофильмы по несколько в день, можно ходить в гости! Можно сидеть дома в тепле и, глядя на заснеженную улицу, размышлять… Какой в этом празднике смысл? Что, по сути, мы празднуем? Вот будет еще один день, за ним другие 364, — в этом и весь праздник? Значит, мы празднуем сам факт продления жизни, наших дней и ночей! Празднуем повторение календаря, новых весен, июней, новых отпусков и каникул! И в это новогоднее время мы оглядываемся, вспоминаем тех, кто с нами идет по этому пути. Как будто радисты, мы шлем друг другу поздравления — позывные: «С Новым годом!», что означает: «Счастливого пути! Я тоже здесь рядом! Звони, если что!»

***

С Новым годом, дорогой товарищ!

Я тебе желаю: будь счастливым,

Пусть все в жизни сложится удачно,

Праздник будет ярким и красивым!

Пусть зима порадует погодой,

И везение пусть не покидает,

Сбудутся мечты и пожелания,

Радость и любовь тебя встречает!

***

Сказочный и непредсказуемый, долгожданный праздник уже стоит на пороге твоего дома! С Новым годом тебя поздравляю от всего сердца! Пусть щедрая красавица-зима приносит только приятные сюрпризы, исполнение загаданного в новогоднюю ночь! Пусть самая яркая из звезд желаний опустится в твои ладони и совершит волшебство: раскрасит мир любовью, радостью, счастьем!

***

Посмотри, какой чудесный новогодний вечер! Шлю тебе сердечные поздравления с грядущим годом! Пусть Бык ворвется в твою жизнь и в твой дом с кучей подарков и сюрпризов, с феерическим настроением и неиссякаемым запасом оптимизма! Желаю тебе превзойти себя в достижении целей и воплощении самых дерзких желаний! Волшебного тебе года Быка!

***

Новый год к нам мчится… Поздравляю с праздником, желаю исполнения самых сокровенных желаний, и пусть все будет хо-ро-шо: легко, весело и кайфово! С Новым годом, друг!

***

Каким-то непостижимым образом в Новый год взаимодействуют механизмы мироздания. Хрупкая черта между прошлым и будущим становится ощутимой, мы чувствуем — вот она, её можно переступить. Может быть, поэтому мы так верим в начало новой жизни, добрых изменений, новых поворотов в Судьбе. Проще говоря, мы изо всех сил надеемся на то самое, небывалое Чудо… Поздравляю вас с Новым годом и от души желаю чудес, которые изменят вашу жизнь к лучшему!

***

Новый год как новая страница в книге вашей жизни, такая же чистая, как свежевыпавший снег. Только от вас зависит, что на ней будет написано! Пусть там будут и строки о любви, и описание захватывающих приключений, и мудрые выводы, и забавные шутки! Интересные события, новые персонажи, яркие образы и вы в главной роли — герой, достойный всеобщего восхищения!

***

С Новым годом, с праздником чудесным!

Пусть он будет ярким, интересным.

С хороводом сказочных снежинок,

С запахами хвои, мандаринок.

Пусть подарки Дед Мороз приносит,



Никому носы не заморозит.Салюты засверкают разноцветные,И мечты исполнятся заветные.

***

С Новым годом Быка тебя!

Проживи этот год, любя.

Каждый день начинай с улыбки,

Будто в сердце играют скрипки.



Будто выпил волшебного зелья,И теперь ждет сплошное веселье,Счастье, радость, удача, любовь,Словно ртуть, бежит в теле кровь.Я желаю тебе в год грядущийПопулярным быть, вездесущим,Полным планов, идей и огня,Не грустить ни единого дня!

Источник: datki.net