Экстренные номера телефонов на каникулы Нового года 2021 в Бердске

Близится Новый год 2021. Новогодние каникулы продлятся до 11 января, а 31 декабря объявлен выходным днем. "Курьер. Среда. Бердск" собрал для вас самые главные номера телефонов на любой экстренный случай. Записывайте.

Все необходимые номера телефонов под рукой

Близится Новый год 2021. Новогодние каникулы продлятся до 11 января, а 31 декабря объявлен выходным днем. "Курьер. Среда. Бердск" собрал для вас самые главные номера телефонов на любой экстренный случай. Записывайте:

Пожарная служба ................................... 01, с мобильного ................................... 101

Полиция ................................................. 02, с мобильного ..................................... 102



Скорая медицинская помощь ..... 03, 103 с мобильного .......... 103, 2-10-09, 2-13-28Аварийная служба газа .................................................................... 04, 20-660, 25-615Дежурный ГО и ЧС ............................................................................................ 2-18-18Бердский поисково-спасательный отряд .......................................................... 2-41-88Диспетчер водоканала ........................................................................................ 5-05-17Дежурный узла связи ......................................................................................... 3-13-99Диспетчер по лифтам ......................................................................................... 2-14-77Диспетчер МУП КБУ ......................................................................................... 2-86-85ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ............................................................... 112Управляющие компанииМКУ УЖКХ ................................................................................................... 4-00-11ООО «ЖЭУ Вымпел», ГК «Вымпел-Сервис», УК «Вымпел+»,УК «Монолит» .............................. 2-00-94, диспетчерская ......................... 2-25-57УК «Лига» ......................................................................................... 8-913-472-72-80УК «Альтернатива» ........................................................................................ 2-05-32УК «Вербена» ..................................................................... 5-50-90, 8-913-783-73-30УК «Гурман» ............... 5-50-06, 8-913-732-6075, диспетчерская ................ 3-30-60УК «ЖилКомСервис» .................... 3-57-70, диспетчерская ......................... 3-63-33ООО «Белокаменный» ......................................................... 6-09-96, 8-913-905-0332УК «Прогресс» ................ 5-50-06, 8-913-732-6075, диспетчерская ............ 3-30-60УК «Сибирский Стандарт» .................. 4-80-70, диспетчерская .................. 4-25-96УК «СКС» ................................. 53-200, диспетчерская ................................ 5-44-00УК «Уют» ............................................................................ 2-04-50, 8-913-470-30-03УК «Сибиряк-Сервис» ..................................................................................... 5-61-31УК «Жилстройсервис» ..................................................................................... 5-61-11УК «Центр» ....................................................................................................... 3-25-27ПО «Кристалл» .................................................................... 6-11-12, 8-913-905-03-32УК «СКС» ............................................... 5-32-00, диспетчерская .................. 5-44-00

Как вызвать врача на дом? Call-центры поликлиник:

Call-центр взрослых поликлинических отделений: (38341) 5-56-10

Call-центр детских поликлинических отделений: (38341) 5-56-01.

Ковид-бригады:

Взрослая ковид-бригада - 2-10-19 (поликлиника №1), 5-57-19 (поликлиника №2).

Детская ковид-бригада - 3-22-50

По этим номерам можно уточнить результаты анализов.

Руководство ЦГБ Бердска

Главный врач Дробинская Алла Николаевна 2-66-75; 2-66-75,

Начмед Максим Александрович Кучеренко 8 (383 41) 31-514,

Заведующий поликлинического отделения 8 (383 41) 26-614.

Дополнительные телефоны детского отделения:

8 (383 41) 4-15-50, 8 (383 41) 5-56-01, 8 (383 41) 4-14-90.

Дополнительные телефоны взрослого отделения:

8 (383 41) 2-18-81, 8 (383 41) 3-04-73, 8 (383 41) 2-66-57, 8 (383 41) 2-01-35.

По этим телефонам можно вызвать врача на дом и уточнить интересующие вопросы.

Также напомним номера телефонов регистратур:

Акушерско-поликлиническое отделение: (38341) 5-56-05

Дерматовенерологическое поликлиническое отделение: (38341) 5-18-66

Стоматологическое отделение: (38341) 5-56-12



Наркологическое отделение: (38341) 5-04-55Зубопротезное отделение: (38341) 5-56-04

Центр Здоровья: (38341) 5-56-09.

Еще полезные телефоны:

Горячая линия по вопросам обязательного медицинского страхования: 8 383 218-47-21.

Прокуратура Новосибирской области - Телефон дежурного прокурора: 8 383 210-28-15.

Как вести себя в чрезвычайной ситуации

Во время непредвиденной ситуации вовремя успеть - значит спасти свою или чью-то жизнь.



1. По возможности сохраняйте спокойствие. Дышите глубоко. Наметьте план действий.2. Вызовите экстренные службы. В момент чрезвычайной ситуации бывает, что начинается паника, поэтому нужные телефоны храните на видном месте или с документами.3. Следуйте указаниям диспетчера. Действуйте быстро и четко.4. Храните документы и ценные вещи в одном месте. Это нужно, если вам потребуется быстро покинуть квартиру и взять их собой.5. Не создавайте условий, препятствующих или затрудняющих действия пожарных, спасателей, медиков.

Если случился пожар в квартире/доме

• Не паникуйте.

• Немедленно сообщите об этом в дежурную службу МЧС по телефону 01, укажите точное место пожара, наличие в здании людей.



• На начальной стадии попытайтесь справиться с огнем самостоятельно: засыпьте песком, накройте плотной тканью. Сорвите горящие шторы, затопчите огонь ногами, залейте водой или бросьте в емкость с водой.• Выведите людей (если в квартире дети, знайте, что в случае опасности они могут спрятаться и их придется искать).• Закройте окна и двери.• Отключите газовые приборы, электроэнергию.• Возьмите с собой документы, деньги, ценные вещи.• Выходя из задымленного помещения, дышите через плотную ткань, будет возможность - смочите ее. При сильном задымлении передвигайтесь к выходу ползком.Запомните: открывать окна запрещается, ведь приток свежего воздуха способствует процессу горения. Не закрывайте входную дверь на ключ. Не пользуйтесь лифтом.