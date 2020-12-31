Экстренные номера телефонов на каникулы Нового года 2021 в Бердске

Близится Новый год 2021. Новогодние каникулы продлятся до 11 января, а 31 декабря объявлен выходным днем. "Курьер. Среда. Бердск" собрал для вас самые главные номера телефонов на любой экстренный случай. Записывайте:
Пожарная служба ................................... 01, с мобильного ................................... 101
Полиция ................................................. 02, с мобильного ..................................... 102
Аварийная служба газа .................................................................... 04, 20-660, 25-615
Дежурный ГО и ЧС ............................................................................................ 2-18-18
Бердский поисково-спасательный отряд .......................................................... 2-41-88
Диспетчер водоканала ........................................................................................ 5-05-17
Дежурный узла связи ......................................................................................... 3-13-99
Диспетчер по лифтам ......................................................................................... 2-14-77
Диспетчер МУП КБУ ......................................................................................... 2-86-85
Управляющие компании
МКУ УЖКХ ................................................................................................... 4-00-11
ООО «ЖЭУ Вымпел», ГК «Вымпел-Сервис», УК «Вымпел+»,
УК «Монолит» .............................. 2-00-94, диспетчерская ......................... 2-25-57
УК «Лига» ......................................................................................... 8-913-472-72-80
УК «Альтернатива» ........................................................................................ 2-05-32
УК «Вербена» ..................................................................... 5-50-90, 8-913-783-73-30
УК «ЖилКомСервис» .................... 3-57-70, диспетчерская ......................... 3-63-33
ООО «Белокаменный» ......................................................... 6-09-96, 8-913-905-0332
УК «Прогресс» ................ 5-50-06, 8-913-732-6075, диспетчерская ............ 3-30-60
УК «Сибирский Стандарт» .................. 4-80-70, диспетчерская .................. 4-25-96
УК «СКС» ................................. 53-200, диспетчерская ................................ 5-44-00
УК «Уют» ............................................................................ 2-04-50, 8-913-470-30-03
УК «Сибиряк-Сервис» ..................................................................................... 5-61-31
УК «Центр» ....................................................................................................... 3-25-27
ПО «Кристалл» .................................................................... 6-11-12, 8-913-905-03-32
УК «СКС» ............................................... 5-32-00, диспетчерская .................. 5-44-00
Как вызвать врача на дом? Call-центры поликлиник:
Call-центр взрослых поликлинических отделений: (38341) 5-56-10
Call-центр детских поликлинических отделений: (38341) 5-56-01.
Ковид-бригады:
Взрослая ковид-бригада - 2-10-19 (поликлиника №1), 5-57-19 (поликлиника №2).
Детская ковид-бригада - 3-22-50
По этим номерам можно уточнить результаты анализов.
Руководство ЦГБ Бердска
Главный врач Дробинская Алла Николаевна 2-66-75; 2-66-75,
Начмед Максим Александрович Кучеренко 8 (383 41) 31-514,
Заведующий поликлинического отделения 8 (383 41) 26-614.
Дополнительные телефоны детского отделения:
8 (383 41) 4-15-50, 8 (383 41) 5-56-01, 8 (383 41) 4-14-90.
Дополнительные телефоны взрослого отделения:
8 (383 41) 2-18-81, 8 (383 41) 3-04-73, 8 (383 41) 2-66-57, 8 (383 41) 2-01-35.
По этим телефонам можно вызвать врача на дом и уточнить интересующие вопросы.
Также напомним номера телефонов регистратур:
Акушерско-поликлиническое отделение: (38341) 5-56-05
Дерматовенерологическое поликлиническое отделение: (38341) 5-18-66
Стоматологическое отделение: (38341) 5-56-12
Зубопротезное отделение: (38341) 5-56-04
Центр Здоровья: (38341) 5-56-09.
Еще полезные телефоны:
Горячая линия по вопросам обязательного медицинского страхования: 8 383 218-47-21.
Прокуратура Новосибирской области - Телефон дежурного прокурора: 8 383 210-28-15.
Как вести себя в чрезвычайной ситуации
Во время непредвиденной ситуации вовремя успеть - значит спасти свою или чью-то жизнь.
2. Вызовите экстренные службы. В момент чрезвычайной ситуации бывает, что начинается паника, поэтому нужные телефоны храните на видном месте или с документами.
3. Следуйте указаниям диспетчера. Действуйте быстро и четко.
4. Храните документы и ценные вещи в одном месте. Это нужно, если вам потребуется быстро покинуть квартиру и взять их собой.
5. Не создавайте условий, препятствующих или затрудняющих действия пожарных, спасателей, медиков.
Если случился пожар в квартире/доме
• Не паникуйте.
• Немедленно сообщите об этом в дежурную службу МЧС по телефону 01, укажите точное место пожара, наличие в здании людей.
• Выведите людей (если в квартире дети, знайте, что в случае опасности они могут спрятаться и их придется искать).
• Закройте окна и двери.
• Отключите газовые приборы, электроэнергию.
• Возьмите с собой документы, деньги, ценные вещи.
• Выходя из задымленного помещения, дышите через плотную ткань, будет возможность - смочите ее. При сильном задымлении передвигайтесь к выходу ползком.
Запомните: открывать окна запрещается, ведь приток свежего воздуха способствует процессу горения. Не закрывайте входную дверь на ключ. Не пользуйтесь лифтом.