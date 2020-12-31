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Экстренные номера телефонов на каникулы Нового года 2021 в Бердске

18:20 31.12.2020 Фото: pixabay
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Близится Новый год 2021. Новогодние каникулы продлятся до 11 января, а 31 декабря объявлен выходным днем. "Курьер. Среда. Бердск" собрал для вас самые главные номера телефонов на любой экстренный случай. Записывайте.

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Все необходимые номера телефонов под рукой

Близится Новый год 2021. Новогодние каникулы продлятся до 11 января, а 31 декабря объявлен выходным днем. "Курьер. Среда. Бердск" собрал для вас самые главные номера телефонов на любой экстренный случай. Записывайте:

Пожарная служба ................................... 01, с мобильного ................................... 101
Полиция ................................................. 02, с мобильного ..................................... 102

Скорая медицинская помощь ..... 03, 103 с мобильного .......... 103, 2-10-09, 2-13-28
Аварийная служба газа .................................................................... 04, 20-660, 25-615
Дежурный ГО и ЧС ............................................................................................ 2-18-18
Бердский поисково-спасательный отряд .......................................................... 2-41-88
Диспетчер водоканала ........................................................................................ 5-05-17
Дежурный узла связи ......................................................................................... 3-13-99
Диспетчер по лифтам ......................................................................................... 2-14-77
Диспетчер МУП КБУ ......................................................................................... 2-86-85
ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ............................................................... 112
Управляющие компании
МКУ УЖКХ ................................................................................................... 4-00-11
ООО «ЖЭУ Вымпел», ГК «Вымпел-Сервис», УК «Вымпел+»,
УК «Монолит» .............................. 2-00-94, диспетчерская ......................... 2-25-57
УК «Лига» ......................................................................................... 8-913-472-72-80
УК «Альтернатива» ........................................................................................ 2-05-32
УК «Вербена» ..................................................................... 5-50-90, 8-913-783-73-30
УК «Гурман» ............... 5-50-06, 8-913-732-6075, диспетчерская ................ 3-30-60
УК «ЖилКомСервис» .................... 3-57-70, диспетчерская ......................... 3-63-33
ООО «Белокаменный» ......................................................... 6-09-96, 8-913-905-0332
УК «Прогресс» ................ 5-50-06, 8-913-732-6075, диспетчерская ............ 3-30-60
УК «Сибирский Стандарт» .................. 4-80-70, диспетчерская .................. 4-25-96
УК «СКС» ................................. 53-200, диспетчерская ................................ 5-44-00
УК «Уют» ............................................................................ 2-04-50, 8-913-470-30-03
УК «Сибиряк-Сервис» ..................................................................................... 5-61-31
УК «Жилстройсервис» ..................................................................................... 5-61-11
УК «Центр» ....................................................................................................... 3-25-27
ПО «Кристалл» .................................................................... 6-11-12, 8-913-905-03-32
УК «СКС» ............................................... 5-32-00, диспетчерская .................. 5-44-00

Как вызвать врача на дом? Call-центры поликлиник:

Call-центр взрослых поликлинических отделений: (38341) 5-56-10
Call-центр детских поликлинических отделений: (38341) 5-56-01.

Ковид-бригады:

Взрослая ковид-бригада - 2-10-19 (поликлиника №1), 5-57-19 (поликлиника №2).
Детская ковид-бригада - 3-22-50
По этим номерам можно уточнить результаты анализов.

Руководство ЦГБ Бердска

Главный врач Дробинская Алла Николаевна 2-66-75; 2-66-75,

Начмед Максим Александрович Кучеренко 8 (383 41) 31-514,
Заведующий поликлинического отделения 8 (383 41) 26-614.

Дополнительные телефоны детского отделения:

8 (383 41) 4-15-50, 8 (383 41) 5-56-01, 8 (383 41) 4-14-90.

Дополнительные телефоны взрослого отделения:

8 (383 41) 2-18-81, 8 (383 41) 3-04-73, 8 (383 41) 2-66-57, 8 (383 41) 2-01-35.

По этим телефонам можно вызвать врача на дом и уточнить интересующие вопросы.

Также напомним номера телефонов регистратур:

Акушерско-поликлиническое отделение: (38341) 5-56-05
Дерматовенерологическое поликлиническое отделение: (38341) 5-18-66
Стоматологическое отделение: (38341) 5-56-12

Наркологическое отделение: (38341) 5-04-55
Зубопротезное отделение: (38341) 5-56-04

Центр Здоровья: (38341) 5-56-09.

Еще полезные телефоны:

Горячая линия по вопросам обязательного медицинского страхования: 8 383 218-47-21.
Прокуратура Новосибирской области - Телефон дежурного прокурора: 8 383 210-28-15.

Как вести себя в чрезвычайной ситуации

Во время непредвиденной ситуации вовремя успеть - значит спасти свою или чью-то жизнь.

1. По возможности сохраняйте спокойствие. Дышите глубоко. Наметьте план действий.
2. Вызовите экстренные службы. В момент чрезвычайной ситуации бывает, что начинается паника, поэтому нужные телефоны храните на видном месте или с документами.
3. Следуйте указаниям диспетчера. Действуйте быстро и четко.
4. Храните документы и ценные вещи в одном месте. Это нужно, если вам потребуется быстро покинуть квартиру и взять их собой.
5. Не создавайте условий, препятствующих или затрудняющих действия пожарных, спасателей, медиков.

Если случился пожар в квартире/доме

• Не паникуйте.
• Немедленно сообщите об этом в дежурную службу МЧС по телефону 01, укажите точное место пожара, наличие в здании людей.

• На начальной стадии попытайтесь справиться с огнем самостоятельно: засыпьте песком, накройте плотной тканью. Сорвите горящие шторы, затопчите огонь ногами, залейте водой или бросьте в емкость с водой.
• Выведите людей (если в квартире дети, знайте, что в случае опасности они могут спрятаться и их придется искать).
• Закройте окна и двери.
• Отключите газовые приборы, электроэнергию.
• Возьмите с собой документы, деньги, ценные вещи.
• Выходя из задымленного помещения, дышите через плотную ткань, будет возможность - смочите ее. При сильном задымлении передвигайтесь к выходу ползком.
Запомните: открывать окна запрещается, ведь приток свежего воздуха способствует процессу горения. Не закрывайте входную дверь на ключ. Не пользуйтесь лифтом.

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