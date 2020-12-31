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31 декабря - Двенадцатая ночь по Йоль: Что это значит?

08:50 31.12.2020 Фото: pixabay.com
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Считается, что это самое мирное время в году, когда даже злые духи достойны уважения, приветствия и праздничного угощения.

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Горение свечей, их свет и тепло принесут в дом счастье и удачу

Двенадцатой ночью заканчивается Йоль. Двенадцатая ночь — это ночь рождения нового года, нового жизненного цикла.

В двенадцатую ночь врата миров открыты, и все их жители собираются в месте празднования Йоля, чтобы веселым пиром приветствовать новую жизнь. Считается, что это самое мирное время в году, когда даже злые духи достойны уважения, приветствия и праздничного угощения.

Существует поверье, что свечи в венке Йоля должны гореть всю ночь. Горение свечей, их свет и тепло принесут в дом счастье и удачу.

Следующий день после Двенадцатой ночи считался «Днем судьбы». Новое, вернувшееся солнце снова стоит над горизонтом, день прибавляется. Все, что сказано и сделано до захода солнца, определяло все события наступившего года. Отсюда, возможно, и повелась известная присказка — как Новый год встретишь, так его и проведешь.

Считалось, что нет более верных знамений, чем те, что были явлены во время Двенадцатой ночи. Кстати, и самую большую силу имеют слова, которые были произнесены в Двенадцатую ночь.

Источник: calend.ru

31 декабря 2020 Двенадцатая ночь история Йоль праздник
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