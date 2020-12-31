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Перемерзли на остановке на Новый 2021 год и в каникулы? Звоните по экстренным телефонам в Бердске

15:23 31.12.2020, Галина Панчева Фото: Галины Панчевой
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Сотрудники отдела транспорта и дорожного хозяйства на новогодних каникулах будут ежедневно контролировать график работы транспорта. Куда жаловаться, узнайте.

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Автобусы в новогодние праздники будут работать по графику выходного дня

Боятся замерзнуть на остановках общественного транспорта в ожидании маршрутки или автобуса в новогодние праздники жители Бердска. Поэтому их интересует вопрос: куда можно позвонить и сообщить о долгом ожидании нужного маршрута?

По словам начальника одела транспорта и дорожного хозяйства Надежды Нятиной, график работы общественного транспорта в новогодние праздники будет ежедневно контролироваться. Больше того, будет проверяться соблюдение масочного режима в маршрутках и автобусах.

Пожаловаться на долгое ожидание транспорта можно по экстренным телефонам: 2-18-18 или 124. Ежедневно в бердской горадминистрации будет находиться дежурный по городу из числа руководителей, который будет отрабатывать все жалобы.

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